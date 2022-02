Harry Potter: Tom Felton svela perché ha mentito sulle scope volanti ad un giovane fan

Tom Felton ha recentemente rivelato perché ha mentito ad un giovane fan su che cosa si prova ad utilizzare una delle scope volanti nei film di Harry Potter. L'attore inglese è diventato famoso in tutto il mondo per aver interpretato Draco Malfoy in tutti gli otto adattamenti cinematografici basati sui libri di JK Rowling.

Durante una nuova intervista, il villain preferito dei fan ha condiviso un dolce ricordo: Felton ha raccontato una storia relativa alla necessità di imparare in fretta a far fronte a quella che all'epoca era la sua "nuova fama" durante un'edizione del Comic-Con di San Diego.

"Ricordo che stavamo facendo un Q&A con migliaia di fan del franchise." Ha raccontato la star. "Ad un certo punto mi si avvicina un bambino di sette anni e mi chiede 'Com'è volare su una scopa?', al che io rispondo: 'Come dici, piccolo? Com'è volare con una scopa? Doloroso! Orribile! Ti siedi su questo palo di metallo e ti soffiano il vento tra i capelli!'".

"Mi sono reso conto che la sua faccia stava diventando triste, così ho capito e ho deciso di mentire: 'È una delle più belle esperienze della tua vita! Quanti anni hai? Nove? Bene, tra due anni lo scoprirai da sola.'", ha concluso Tom Felton, che ormai da molti anni ha capito che per i bambini l'universo di Harry Potter è assolutamente reale: nella loro mente i personaggi sullo schermo volavano davvero su dei manici di scopa e mentire è fondamentale per non spezzare i loro cuori.