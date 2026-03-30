Harry Potter, HBO accelera per la stagione 2 già in scrittura: "I ragazzi crescono in fretta"

HBO è già al lavoro sulla stagione 2 di Harry Potter, mentre la prima non è ancora uscita. Il boss Casey Bloys punta a evitare lunghe pause, soprattutto per via della crescita degli attori più giovani.

Una produzione già in corsa: HBO non vuole perdere il ritmo

Nel mondo delle grandi produzioni televisive, anticipare è spesso sinonimo di controllo. E HBO sembra aver deciso di non lasciare nulla al caso per la sua ambiziosa serie dedicata a Harry Potter. A confermarlo è stato Casey Bloys, figura chiave del network, che ha rivelato come la seconda stagione sia già in fase di scrittura.

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L'obiettivo è chiaro, quasi dichiarato senza filtri: evitare pause troppo lunghe tra una stagione e l'altra. Una necessità che nasce non solo da esigenze produttive, ma anche da un fattore umano molto concreto. Come ha spiegato Bloys: "Il nostro obiettivo è non avere un grande intervallo... soprattutto perché i ragazzi stanno crescendo". Un dettaglio che, in una saga costruita sull'evoluzione dei personaggi nel tempo, diventa fondamentale.

Allo stesso tempo, HBO è consapevole della scala del progetto. Non sarà una serie annuale: troppo grande, troppo complessa per rispettare ritmi serrati. "Non sarà annuale; la serie è troppo grande e massiccia. Ma stanno già scrivendo la seconda stagione", ha aggiunto Bloys, lasciando intravedere un equilibrio delicato tra velocità e qualità.

Il progetto, del resto, nasce con un'ambizione precisa: adattare fedelmente i sette romanzi di J.K. Rowling, dedicando a ciascun libro una stagione. Una struttura narrativa che promette maggiore profondità rispetto ai film, ma che richiede anche una pianificazione quasi chirurgica.

Un nuovo inizio (con volti nuovi) per un mondo già iconico

A rendere ancora più interessante questa nuova incarnazione di Harry Potter è il rinnovamento totale del cast. A vestire i panni del giovane mago sarà Dominic McLaughlin, affiancato da Alastair Stout nel ruolo di Ron Weasley e Arabella Stanton come Hermione Granger. Una generazione completamente nuova chiamata a reinterpretare personaggi che hanno segnato un'epoca.

Harry Potter: un'immagine di Lox Pratt

Accanto a loro, un ensemble di volti noti darà corpo al mondo di Hogwarts: John Lithgow sarà Albus Silente, Paapa Essiedu interpreterà Severus Piton, mentre Janet McTeer e Nick Frost vestiranno rispettivamente i ruoli di Minerva McGranitt e Rubeus Hagrid. Un mix di freschezza e solidità, pensato per sostenere un racconto che vuole essere al tempo stesso fedele e rinnovato.

Il primo teaser ha già offerto uno sguardo a momenti iconici: la lettera di Hogwarts, l'incontro sul treno, la scoperta del mondo magico. Scene familiari, ma rilette con un linguaggio visivo aggiornato e un respiro più dilatato. La promessa è quella di esplorare dettagli e sottotrame che il cinema, per forza di cose, aveva dovuto comprimere.

Dietro le quinte, il progetto si affida a una squadra solida: Francesca Gardiner come showrunner e Mark Mylod alla regia di diversi episodi, con le riprese realizzate nei Warner Bros. Studios di Leavesden, lo stesso cuore produttivo che ha dato vita ai film originali.

La scelta di anticipare la scrittura della seconda stagione non è solo prudenza, ma visione. Perché raccontare una storia come Harry Potter oggi significa non solo rispettarne il passato, ma costruirne con attenzione il futuro, passo dopo passo, stagione dopo stagione.