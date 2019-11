Harry Potter: l'oscuro segreto dell'Horcrux svelato in una nuova teoria?

Una nuova teoria su Harry Potter svelerebbe l'oscuro segreto celato nell'Horcrux e l'origine del malefico oggetto magico. Negli anni l'autrice J.K. Rowling ha fatto chiarezza su alcuni punti rimasti oscuri dopo l'uscita dei romanzi grazie a Pottermore, alla saga degli Animali fantastici e direttamente tramite i suoi account social.

Daniel Radcliffe faccia a fiaccia con un irriconoscibile Ralph Fiennes in Harry Potter e i doni della morte - parte 2

Uno dei punti rimasti oscuri riguarda il segreto celato nell'Horcrux, oggetto in cui un Mago Oscuro ha nascosto un frammento della propria anima al fine di raggiungere l'immortalità. La creazione di un Horcrux è considerata la forma più orribile di magia, della peggior specie di malvagità, poiché viola le leggi della natura e della morale, e richiede un atto terribile come l'assassinio per essere realizzato.

Adesso una teoria comparsa su Reddit, ma che circola da tempo trai fan di Harry Potter, potrebbe fare chiarezza sulla natura dell'Horcrux. Per cominciare, sappiamo che occorrono tre fasi per creare un Horcrux, come Voldemort ha fatto svariate volte. Per prima cosa, l'omicidio frammenta l'anima. Successivamente un incantesimo viene usato per permettere al frammento dell'anima di lasciare il corpo, infine il frammento viene legato a un oggetto. Proprio questa terza fase è la più misteriosa.

J.K. Rowling ha confessato di aver svelato il processo ai suoi editor, facendoli sentire male e questo è il motivo per cui nei libri questo passaggio non viene descritto. Ma la teoria che ha preso sempre più piede suggerisce che il terzo passaggio coinvolga il cannibalismo. In pratica, Voldemort avrebbe dovuto mangiare la carne o bere il sangue delle due vittime per completare il suo Horcrux. La teoria di Reddit si basa sul caso di Moaning Myrtle, uccisa dal Basilisco, il cui delitto è all'origine del primo Horcrux di Tom Riddle. E' possibile che lui si sia collegato alla vittima mangiando una parte del suo corpo.

Un limite a questa teoria starebbe nel fatto che tutte le vittime dell'Horcrux di Tom Riddle sono state ritrovate intatte, ma se questa fosse solo un'illusione creata dalla magia per nascondere il cannibalismo?