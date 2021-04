Harry Potter: Rupert Grint ha svelato i suoi primi acquisti "folli" con i soldi guadagnati

La fama e il successo globale non hanno per nulla messo i grilli in testa alla star di Harry Potter, Rupert Grint. I primi acquisti che ha fatto in seguito al successo ottenuto con la saga dei film, infatti, sono stati un aeroscafo e un furgone da gelataio.

Rupert Grint nel suo furgone gelato

Come riportato da Showbiz CheatSheet, Rupert Grint non pensava che Harry Potter potesse ottenere un tale successo in tutto il mondo. In occasione di una chiacchierata nel corso del podcast Armchair Expert, Rupert Grint ha dichiarato di aver iniziato a riflettere su cosa fare con la marea di soldi guadagnati: "All'inizio non mi sono nemmeno reso conto della vastità del mio impero economico. Non so cosa fare con tutti questi soldi, sono davvero troppi. Davvero, non sapevo come utilizzarli, sono davvero troppi per una persona così giovane. Così ho comprato un aeroscafo e un furgone da gelataio".

A quanto pare il furgone da gelataio è stato anche il primo veicolo per Rupert Grint. L'aeroscafo, invece, lo ha quasi ucciso. A questo proposito, l'interprete di Ron Weasley in Harry Potter ha raccontato: "Attenzione, guidare un aeroscafo può essere letale". Nonostante queste spese "folli", il patrimonio di Rupert Grint si aggira attorno ai 50 milioni di dollari.

Negli ultimi due anni, l'attore è tornato al centro dell'attenzione grazie a Servant, serie distribuita su AppleTV+ e prodotta da M. Night Shyamalan. Oltre a Rupert Grint, il cast dello show comprende anche i volti di Toby Kebbell, Lauren Ambrose e Nell Tiger Free. L'ultima puntata della seconda stagione è stata distribuita lo scorso 19 marzo.