Harry Potter, Ralph Fiennes ricorda l'esperienza nell'interpretare Voldemort: "Un piacere quasi erotico"

Interpretare un villain perfido e malvagio come Voldemort? Un'estasi quasi erotica per Ralph Fiennes, che ha ripercorso il suo cammino nella saga di Harry Potter nel ruolo del celebre stregone. Fiennes ha interpretato Voldemort per la prima volta in Harry Potter e il Calice di Fuoco quando il Signore Oscuro riacquista il suo corpo e ha continuato a interpretarlo per il resto della serie. Nonostante un'introduzione relativamente tardiva ai film, l'attore inglese ha offerto una delle performance più memorabili dell'intero cast di Harry Potter, consolidando ulteriormente la fama di Voldemort come uno dei più grandi villain di sempre.

In un'intervista con People, Fiennes ha spiegato come è riuscito a interpretare un personaggio come Voldemort che non possiede alcuna empatia. Ecco le sue parole:

"Quando interpreto Voldemort, cerco di escludere l'empatia. Riguarda il potere, il controllo e la manipolazione delle persone per il potere. È un piacere reale, quasi erotico, il modo in cui riesco a controllarti. So di avere il potere per farlo. Non hai alcuna possibilità".

Il ritratto di Voldemort proposto da Ralph Fiennes è stato immediatamente efficace grazie alla sua introduzione drammatica e terrificante nella scena del cimitero di Harry Potter e il calice di fuoco. Il "piacere quasi erotico" che Fiennes descrive diventa subito evidente quando Voldemort si diverte nel riavere il suo corpo, nel tormentare Harry Potter (Daniel Radcliffe) e nell'evocare i Mangiamorte. L'orrore e l'impatto del ritorno di Voldemort sembrano più realistici grazie all'emozionante performance di Fiennes.

Nei sequel successivi, la presenza di Voldemort è altrettanto centrale visto che il villain prova piacere nel diventare sempre più potente anche se alla fine sarà la sua stessa sete di potere a portarlo alla sconfitta. Sebbene libri e film siano ben distinti, è quasi impossibile immaginare Voldemort senza vedere l'incarnazione di Ralph Fiennes e senza udire la voce agghiacciante che ha dato al villain.