Harry Potter: ecco quanto hanno guadagnato i tre protagonisti

Il sito statunitense Just Jared, in vista dell'uscita nelle sale del terzo film del franchise di Animali fantastici, ha rivelato quanto hanno guadagnato i tre protagonisti di Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, per le loro rispettive performance nelle pellicole della saga.

A quanto pare le informazioni sono state fatte circolare online da alcuni fan e i salari degli attori, per i film realizzati ormai più di un decennio fa, sono semplicemente mozzafiato. Secondo quanto riportato da Just Jared, a ricevere lo stipendio più alto è stato ovviamente Radcliffe, il protagonista assoluto della saga.

Daniel ha guadagnato 1 milione di dollari per Harry Potter e la pietra filosofale per poi passare ai 14 milioni per Harry Potter e l'ordine della Fenice e concludere con Harry Potter e i doni della morte Pt. 1 e 2, pellicole per cui l'attore ha guadagnato 20 milioni di dollari ciascuna.

Anche Emma Watson e Rupert Grint hanno guadagnato cifre impressionanti per le loro interpretazioni, anche se leggermente inferiori a quelle che si è aggiudicato l'interprete di Harry: per Harry Potter e l'ordine della fenice i due hanno percepito 4 milioni di dollari mentre per Harry Potter e i doni della morte - parte 1 e per l'ultimo film i co-protagonisti hanno guadagnato 15 milioni di dollari.