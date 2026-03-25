Harry Potter: Piton, Ron, Hermione e Hagrid nelle nuove foto della serie

HBO ha condiviso nuove foto della serie Harry Potter prodotta per HBO e in arrivo sugli schermi durante le festività natalizie.

Gli scatti permettono così di vedere il look dei protagonisti, tra cui anche il professor Piton e Ron e Hermione, gli amici del giovane maghetto al centro della trama.

Cosa ritraggono le foto ufficiali della serie

Le immagini condivise da HBO regalano, per la gioia dei fan, alcuni ritratti di Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter. Il protagonista dell'adattamento per il piccolo schermo è poi ritratto insieme ad Araballa Stanton e Alastair Stout, interpreti di Hermione e Ron.

Harry è inoltre mostrato mentre arriva al Binario 9 e 3/4 insieme a Hedwig.

I fan possono vedere anche John Lithgow nella parte di Silente, Janet McTeer nei panni di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu che sarà Piton, Nick Frost nella parte di Rubeus Hagrid, e Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy.

Harry Potter: una foto dei protagonisti della serie

Harry Potter: una foto dell'Hogwarts Express

Harry Potter: una foto di Paapa Essiedu

Harry Potter: Nick Frost interpreta Hagrid

Harry Potter: un'immagine di Lox Pratt

Harry Potter: John Lithgow nella parte di Silente

Harry Potter: una foto di Janet McTeer

Harry Potter: una foto del protagonista Dominic McLaughlin

Harry Potter: una foto di Dominic McLaughlin nel ruolo del protagonista

Harry Potter: una foto di Daniel Rigby e Bel Powley

Harry Potter: un'immagine di Arabella Stanton

Harry Potter: una foto di Amost Kitson

Harry Potter: una foto di Alastair Stout

Harry Potter: una foto del protagonista Dominic McLaughlin

L'impegno di HBO nell'adattare la saga

Ogni stagione della serie in arrivo su HBO Max a partire dalle festività natalizie sarà dedicata a un romanzo, partendo quindi con La pietra filosofale, il primo capitolo delle avventure del giovane maghetto a Hogwarts dopo aver scoperto la verità sui suoi genitori.

Il primo trailer condiviso online ha regalato qualche scena in anteprima proprio dell'incontro di Harry con Hagrid e con i suoi nuovi amici e compagni di scuola.

Francesca Gardiner, sceneggiatrice di Succession, sarà la showrunner mentre Mark Mylod, veterano de Il trono di spade, dirigerà vari episodi della serie.

Sarah Aubrey, responsabile della programmazione targata HBO, ha dichiarato che lo show di Harry Potter rappresenta"un investimento economico che normalmente non si farebbe con uno show televisivo. Abbiamo compiuto un impegno così grande per questo show. Siamo impegnati a girare a tutti i romanzi".