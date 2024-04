Harry Potter, passeggeri bloccati su una ride fanno causa agli Universal Studios per 'gravi ferite e traumi'

Quattro persone hanno fatto causa agli Universal Studios di Hollywood dopo un'esperienza tutt'altro che magica su un'attrazione a tema Harry Potter. Secondo la denuncia depositata lunedì presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles (esaminata da Entertainment Weekly), i querelanti Debra Biane, Gerald Scott Biane, Josh Taylorson e Sami-Joh Goldberg hanno fatto causa per danni in seguito a negligenza e disagio emotivo.

La denuncia afferma che il 7 aprile 2022 i querelanti stavano sperimentando la ride Harry Potter e il Viaggio Proibito, un'attrazione del parco a tema che porta gli ospiti attraverso luoghi importanti del mondo creato da J.K. Rowling, inclusa la Sala Grande, i terreni di Hogwarts e il campo di Quidditch.

A un certo punto, l'attrazione si sarebbe stoppata bruscamente lasciandoli bloccati e sospesi in aria per più di un'ora. La denuncia afferma che il loro carrello è stato inizialmente bloccato "a mezz'aria con un angolo che li ha lasciati inclinati all'indietro e a destra" per circa un'ora, e poi riportato in posizione verticale per altri 30 minuti prima che i querelanti potessero finalmente scendere dalla ride.

Le quattro vittime sostengono di essere state lasciate "in una posizione che li ha sottoposti a gravi lesioni per un periodo di tempo irragionevole e pericoloso" e che hanno sostenuto "spese mediche e danni generali per un importo da dimostrare al momento del processo".

Un portavoce degli Universal Studios Hollywood ha dichiarato a EW: "Non commentiamo le controversie in corso".

Una giornata sfortunata agli Universal Studios

La stazione locale KABC-TV ha riferito che il giorno dell'incidente un'interruzione di corrente a Los Angeles ha lasciato circa una dozzina di ospiti bloccati su una giostra a tema Transformers agli Universal Studios, oltre a causare il blocco dell'attrazione di Harry Potter.

I querelanti sostengono che il parco "ha violato il suo dovere" non fornendosi di generatori di riserva per ovviare a improvvise interruzioni di corrente e consentire alle montagne russe di funzionare anche mentre si stavano verificando interruzioni sulla linea.

I querelanti Debra Biane e Gerald Scott Biane, che sono sposati, hanno fatto causa per disagio emotivo che sostengono di aver subito "come risultato della visione dell'altro coniuge ferito". La loro denuncia sostiene che le ferite di Debra hanno richiesto "trattamenti medici significativi, compreso un intervento chirurgico", che da allora le hanno impedito di essere in grado di "adempiere ai doveri di moglie", compreso l'aiuto nel mantenimento della casa e il sostegno all'amore e ai rapporti sessuali.

Harry Potter e il Viaggio Proibito è stato inaugurato agli Universal Studios Hollywood nel 2016 ed è una delle attrazioni più popolari del parco. Utilizza un veicolo in cui le gambe dei partecipanti penzolano sotto di loro per simulare il volo. L'attrazione è pubblicizzata come una corsa "da brivido" e "simulazione di movimento" e porta i passeggeri ad attraversare Hogwarts al buio.