Harry Potter: un nuovo parco a tema in arrivo a Tokyo?

Warner Bros. è in trattative per aprire un nuovo parco a tema dedicato a Harry Potter in Giappone, molto simile al Warner Bros. Tour di Londra.

Dopo decenni di successo, Harry Potter continua ad appassionare i fan ed ecco che Warner Bros. è in trattative per aprire un nuovo parco a tema in Giappone, precisamente a Tokyo, per regalare ai fan un'ulteriore esperienza sui set dei film.

Sembra che la nuova Harry Potter Experience sarà molto simile al Warner Bros. Tour di Londra, dove gli ospiti possono visitare i set e vedere da vicino numerosi particolari presenti nei film. Non è chiaro se uno di quei set di Londra verrà spedito a Tokyo, ma il rapporto attuale indica che non ci saranno spostamenti.

Il nuovo parco dedicato a Harry Potter sostituirà il parco divertimenti Toshimaen a Nerima, che esiste dalla metà degli anni 1920, ma dal momento che negli ultimi tre decenni ha subito una significativa diminuzione degli ospiti il piano è di è questo, mentre il resto della proprietà di 200.000 metri quadrati del parco sarà, come afferma Variety, utilizzato come parco pubblico che potrà anche servire come luogo di evacuazione in caso di un eventuale disastro.

Ma Harry Potter è già approdato in Giappone diversi anni fa: infatti, gli Universal Studios Japan hanno ottenuto il mondo magico nel 2014 (due anni prima degli Universal Studios di Hollywood) al costo di circa $ 415 milioni. Quel parco si trova a 315 miglia da Toshimaen, quindi una volta che questa nuova esperienza si aprirà, sembra che il Giappone diventerà una meta obbligatoria per i grandi fan di Harry Potter.