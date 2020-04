Harry Potter, una nuova specie di serpente prende il nome da un fondatore di Hogwarts

La magia di Harry Potter non ha limiti, e ora anche le nuove specie di serpenti prendono il nome da dei personaggi del Wizarding World. In questo caso, cosa c'è di più appropriato che ricorrere a uno dei quattro fondatori di Hogwarts?

Un esemplare di Trimeresurus Salazar, un serpente il cui nome è ispirato ad Harry Potter

Un team di ricercatori ha scoperto in India una nuova specie di vipera velenosa, di cui ha annunciato il nome nel numero di questo mese della pubblicazione Zoosystematics and Evolution.

Il serpente, prevalentemente di colore verde brillante, ma con strisce di rosso e arancione negli esemplari maschili, è ora noto come Trimeresurus Salazar, in un chiaro riferimento a Salazar Serpeverde, fondatore della casa della celebre scuola di magia a cuoi appartengono anche Draco Malfoy, Merlino e, come tutti sappiamo, Tom Riddle/Voldemort.

E, se ben ricordate, il caro vecchio Salazar era in grado di comunicare con i serpenti...

Nome scelto senz'altro con cura, quindi, dai saggi scienziati (e chissà che tra di loro non si celi un mago che parla Serpentese).