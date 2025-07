Harry Potter, Miriam Margolyes contro J.K. Rowling: "Il suo atteggiamento anti-trans è troppo duro"

Come spesso accade negli ultimi anni, Miriam Margolyes ha criticato pubblicamente J.K. Rowling e le sue frasi transfobiche che hanno generato un vero e proprio polverone mediatico.

Margolyes ha espresso disaccordo con le opinioni dell'autrice di Harry Potter, aggiungendo però che, a suo avviso, la comunità transgender dovrebbe moderare la propria rabbia nei confronti della scrittrice.

L'opinione di Miriam Margolyes sulle critiche a J.K. Rowling

"Non sono d'accordo con lei sulla questione trans. Penso che la sua opinione sia troppo dura" ha dichiarato l'attrice, che però ci ha tenuto a sottolineare.

Maggie Smith, Miriam Margolyes e Richard Harris in una scena di Harry Potter e la camera dei Segreti.

"Ma non mi piace il fatto che la comunità trans abbia reagito con tanta furia. Non fa bene essere così furiosi" ha concluso la star di Harry Potter. Appartenente alla comunità LGBTQ+, Margolyes ritiene che un approccio più morbido potrebbe portare ad un confronto diverso con l'autrice.

Il potere della gentilezza secondo Miriam Margolyes

"Dovremmo essere più gentili gli uni con gli altri. Siamo tutti oppressi da una parte o dall'altra della società, quindi cerchiamo solo di essere più gentili. Mi dispiace che lei sia stata così ferocemente esplicita a riguardo, ma io provo davvero sostegno per questo gruppo piccolissimo, davvero minuscolo, di persone trans" ha concluso Margolyes.

Miriam Margolyes, che ha interpretato la professoressa Pomona Sprite nella serie di film di Harry Potter, che in passato definì come libri per bambini, ha scherzato anche sul fatto che spesso sbaglia a pronunciare i pronomi dele persone perché spesso se ne dimentica ma è convinto che la strada intrapresa dalla comunità sia quella giusta.

Primo piano di J.K. Rowling

Nel corso degli ultimi anni, la scrittrice di una delle saghe più famose di tutto il mondo dagli anni '90 in poi, J.K. Rowling, ha espresso in diverse occasioni pensieri e frasi transfobiche, celebrando di recente la sentenza della Corte Suprema del Regno Unito, che vieta il riconoscimento legale delle donne trans.