Harry Potter, le mascherine che cambiano colore e rivelano la Mappa del Malandrino

La magia di Harry Potter è sempre con noi, anche sotto forma di... mascherina. Grazie a questa ingegnosa creazione, anche i Babbani potranno avere accesso alla Mappa del Malandrino. Vediamola insieme.

"Giuro solennemente di non avere buone intenzioni!" Una volta c'era bisogno di pronunciare queste parole per attivare la Mappa del Malandrino; ora, invece, basta respirare.

Un'artista americana Stephanie Hook ha infatti creato - tramite la sua società CPEX (Colorado Pony Express) - delle mascherine che all'apparenza sembrano essere come tante altre, ma basta respirare e... "Monsieur Lunastorta, Codaliscia, Felpato e Ramoso sono fieri di presentarvi La Mappa del Malandrino".

Come potete vedere anche nel video, la mascherina - fatta a mano seguendo le indicazioni del CDC, ma non sostitutive di quelle chirurgiche, PPE o N95, come ci tiene a precisare lei stessa - appare prima come semplice tessuto nero, per poi mostrare, grazie al calore del respiro di chi la indossa, una fantasia nascosta. "Quando creo i miei prodotti, cerco di portare in vita l'immaginazione, assicurandomi che non siano degli oggetti unidimensionali" ha affermato Hook ai microfoni di Insider "Mi piace dare alle persone la possibilità di avere degli oggetti unici, e di portare un po' di magia nel mondo reale, sperando di essere d'ispirazione anche per altri nel dare sfogo alla propria creatività".

Ci possono volere anche 17 ore per realizzare queste mascherine, tra una fase e l'altra del loro processo creativo-produttivo, e anche se Stephanie sta perfezionando le modalità di realizzazione, in modo da crearne varie al contempo, saranno disponibili - dal 29 maggio - solo in numero limitato (per maggiori informazioni sul prodotto potete visitare il suo sito web).

Non ci resta che dire... Fatto il Misfatto!