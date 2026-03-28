Harry Potter, idea Potterverse? Il produttore avverte: "Non faremo come Marvel"

Il produttore della serie HBO ha confermato che la nuova versione si concentrerà solo sui libri della saga di J.K. Rowling e non ha intenzione di dare il via libera a eventuali spin-off

Il franchise di Harry Potter non si esaurisce solamente con gli otto film della saga cinematografica, ma conta anche i film di Animali Fantastici, uno spettacolo teatrale e numerose altre proprietà intellettuali come i videogame.

La saga sta per essere rilanciata su HBO, con Harry Potter e la pietra filosofale in uscita questo Natale. La storia sarà raccontata in sette stagioni da otto episodi ciascuna, approfondendo momenti e personaggi che nei film non avevano trovato spazio.

Harry Potter: una foto del protagonista Dominic McLaughlin

Esclusa l'idea di un Potterverse per il momento

In un'intervista con Radio Times, Casey Bloys, presidente e amministratore delegato di HBO e Max Content, ha confermato che l'idea non è quella di utilizzare la serie come piattaforma di lancio per spin-off e una serie di progetti legati all'universo di Harry Potter, ovvero il Potterverse.

"Innanzitutto, saremo molto impegnati, l'adattamento dei libri sarà un processo lungo", ha spiegato il dirigente. "Quindi, no, l'idea non è quella di lanciarci in questo progetto e trasformarlo in, sapete, una DC o una Marvel, o qualcosa del genere. L'idea è quella di dedicarci ai libri".

Harry Potter: John Lithgow nella parte di Silente

Ci sarà spazio per storie mai viste nella saga

Aggiungendo di essere "entusiasta" di ciò che ha visto di Harry Potter e la pietra filosofale, Bloys ha descritto la serie come "libri plus", spiegando: "Ci saranno cose nella serie che non erano nei film, ma che non erano necessariamente nei libri, e che non sono fuori dal canone, semplicemente non le avete viste".

Per quanto riguarda quei momenti che non abbiamo ancora visto, dalle foto dal set sappiamo che Nicolas Flamel, il creatore della Pietra Filosofale, avrà uno spazio sullo schermo che non gli era stato riservato né nei film né nei libri della Rowling. Resta da vedere quali altri elementi dei libri verranno approfonditi.

Quando e dove uscirà in streaming la serie su Harry Potter

Lo show, prodotto da HBO, è previsto in uscita a Natale 2026, come confermato dal primo trailer ufficiale diffuso questa settimana. Per quanto riguarda la distribuzione, la serie sarà disponibile in streaming su HBO Max (anche in Italia).