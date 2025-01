La magia di Harry Potter e di Hogwarts rivive nel nuovo volume speciale edito da Panini

Passano gli anni ma il mondo di Harry Potter non smette di incantare generazioni di spettatori e di lettori. Per celebrare il maghetto più famoso al mondo, è arrivato in libreria (ma anche nelle edicole, fumetterie e online) un nuovo volume edito da Panini.

Disponibile dl 29 gennaio, al prezzo di 7,90 euro, Harry Potter: incantesimi, pozioni e oggetti magici è un nuovo activity book dedicato all'universo di Hogwarts e di tutti i suoi abitanti. E adatto anche ai più piccoli (reca infatti il marchio Panini Kids).

Le 64 pagine contengono attività ambientate tra le mura della celebre scuola di magia, per scoprire tutto su incantesimi, pozioni e i più curiosi oggetti magici del mondo nato dalla penna di J.K. Rowling.

Insieme a Harry, Ron e Hermione i lettori potranno conoscere tutti i segreti sulla scuola più famosa del Wizarding World: potranno imparare l'incantesimo di Levitazione, aiutare a raccogliere gli ingredienti per preparare la Pozione Polisucco, o ancora progettare la propria bacchetta magica.

Il ritorno (ciclico) di Harry Potter in TV

Mentre dalle parti di HBO fervono i preparativi per la serie tratta dalla saga di J.K. Rowling, le cui riprese dovrebbero iniziare durante l'estate, su Italia 1 Harry Potter è tornato con una maratona televisiva, ogni giovedì sera (oggi, 30 gennaio in prima serata, tocca a Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo film).

Nelle settimane successive, invece, i capitoli cinematografici saranno così ditribuiti:

Harry Potter e il Calice di Fuoco: giovedì 6 febbraio 2025

Harry Potter e l'Ordine della Fenice: giovedì 13 febbraio 2025

Harry Potter e il Principe Mezzosangue: giovedì 20 febbraio 2025

Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 - giovedì 27 febbraio 2025

Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 2 - giovedì 6 marzo 2025

Tutti i film della maratona di Harry Potter saranno disponibili anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva, su Mediaset Infinity.