Harry Potter: HBO Max ha compiuto un importante investimento per realizzare la serie

In attesa del debutto del trailer della serie Harry Potter, progetto targato HBO Max, la responsabile della programmazione originale della piattaforma di streaming ha parlato dell'investimento compiuto.

L'adattamento dei romanzi di J.K. Rowling debutterà all'inizio del 2027 e le riprese si sono svolte nel Regno Unito, negli spazi del Leavesden.

L'impegno economico targato HBO Max

Sarah Aubrey ha dichiarato che lo show di Harry Potter rappresenta per HBO Max "un investimento economico che normalmente non si farebbe con uno show televisivo".

La responsabile della programmazione ha aggiunto: "Abbiamo compiuto un impegno così grande per questo show. Siamo impegnati a girare a tutti i romanzi".

Aubrey ha poi spiegato: "Il mondo creato è veramente straordinario. I fan che hanno fatto visita sul set, sono andati in giro per gli spazi che ricreano Diagon Alley... Sono scoppiati in lacrime. Lavorare a qualcosa che significa così tanto è davvero speciale. Si tratta di molta pressione, ma è anche gratificante".

La responsabile di HBO Max ha sottolineato: "Sono stata su molti set come produttrice cinematografica e televisiva e non ho mai visto niente di tutto quello. Ero stupita. Lo sareste anche voi".

La scelta dei protagonisti

Nel cast dello show, di cui domani verrà presentato il trailer, ci sono Dominic McLaughlin nella parte di Harry Potter, Alastair Stout che sarà Ron Weasley e Arabella Stanton è Hermonione Granger.

Tra gli interpreti ci sono spazio Paapa Essiedu, John Lithgow, Janet McTeer.

Uno dei nomi più recenti a essere confermati è stato Lox Pratt che sarà Draco Malfoy e Aubrey ha spiegato: "Nella giornata in cui abbiamo scelto i ragazzini, Dominic, Alastair e Arabella, entro due ore qualcuno ha controllato uno dei loro feed Instagram e ha scoperto, guardando chi aveva tra gli amici, chi avevamo scelto come Malfoy.

L'hanno condiviso online e hanno detto: 'Questo ragazzino sembra un Malfoy perfetto'".