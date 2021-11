Harry Potter: Emma Watson ringrazia i fan per aver reso il fandom "inclusivo ed amorevole"

Emma Watson, in occasione dell'imminente reunion del cast del film, ha ringraziato i fan di Harry Potter per le loro battaglie volte ad ottenere giustizia sociale all'interno del fandom.

Emma Watson, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram mercoledì 17 novembre, ha riflettuto sulla sua carriera, ringraziando i fan per aver reso il fandom del franchise un luogo "amorevole e inclusivo", mentre Harry Potter celebra due decenni dalla sua uscita nei cinema.

"Harry Potter era la mia casa, la mia famiglia, il mio mondo e Hermione (è tuttora) il mio personaggio immaginario preferito di tutti i tempi." Ha esordito la Watson. "Penso che una volta un giornalista abbia detto che era irritante il numero di volte in cui, durante un'intervista, ho sottolineato di sentirmi molto fortunata. Sapevo benissimo di esserlo e lo so ancora."

"Grazie ai fan che hanno continuato a mostrare il loro supporto anche dopo la chiusura dell'ultimo capitolo. La magia del mondo del cinema non esisterebbe senza di voi e grazie per aver lottato per rendere il fandom un luogo così inclusivo ed amorevole", ha continuato la star.

"Questa retrospettiva è un tributo a tutti coloro le cui vite sono state toccate da questo fenomeno culturale, ai fan appassionati che continuano a mantenere vivo lo spirito del mondo magico dopo 20 anni. Buon 20° anniversario Potterheads! Ci auguriamo che il 20° anniversario di Harry Potter: Back to Hogwarts sia di vostro gradimento, sarà trasmesso in streaming il primo dell'anno, il 1° gennaio, su HBO Max." Ha concluso Emma Watson.