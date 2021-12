Harry Potter: Emma Watson rompe il silenzio sulla sua volontà di abbandonare il franchise

Nel corso della reunion di Harry Potter in arrivo il 1 gennaio su Sky, Emma Watson parla del momento in cui ha seriamente pensato di abbandonare il franchise.

Il primo gennaio i fan di Harry Potter si potranno godere lo speciale HBO Max Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts, in arrivo su Sky. Tra i temi trattati durante la reunion, la star Emma Watson ha parlato di come, a un certo punto, abbia seriamente preso in considerazione l'idea di lasciare il franchise di Harry Potter e di abbandonare il ruolo di Hermione Granger.

Durante la reunion, il regista di Harry Potter e l'ordine della Fenice, David Yates, ha parlato di come a un certo punto Emma Watson volesse smettere. L'attrice inglese ha confermato, ammettendo di essersi trovata da sola in quel particolare momento della sua vita e della sua esperienza:

"Penso di aver avuto paura. Non so se vi siete mai sentiti come se foste arrivati a un punto di svolta in cui pensate, 'Questo è per sempre'. Era l'epoca di Harry Potter e l'ordine della Fenice quando le cose hanno iniziato a diventare intriganti per tutti noi".

Emma Watson ha proseguito spiegando che anche i fan volevano sinceramente che avesse successo, anche se la fama alla fine era arrivata a casa sua:

"La fama mi ha raggiunto e lo in grande stile. Nessuno doveva convincermi a farcela. I fan volevano sinceramente che avessi successo, e tutti si sono sinceramente sostenuti a vicenda. Quanto è bello questo?"

A quanto pare, Emma Watson non era l'unico membro del cast ad aver nutrito sentimenti simili. Rupert Grint, che interpretava Ron Weasley, ha ammesso di aver provato sensazioni simili, ma di non averne mai parlato con nessuno:

"Anch'io ho provato sentimenti simili a quelli di Emma, ​​ho cercato di capire come sarebbe stata la mia vita se avessi deciso di smettere. Non ne abbiamo mai veramente parlato. Immagino che lo stavamo solo affrontando al nostro ritmo, vivevamo il momento. Semplicemente non ci è venuto in mente che probabilmente stavamo tutti avendo simili sentimenti."