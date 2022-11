Harry Potter e la Maledizione dell'Erede: svelato il motivo per cui Warner Bros. ha cancellato il film

Il franchise di film di Harry Potter è stato un grande successo per la Warner Bros. con gli otto capitoli seguiti alla saga di romanzi di J.K. Rowling e l'incredibile merchandise che ha fatto impazzire i fan. Un po' meno bene è andata con la saga prequel, Animali fantastici, in stallo per via del numerosi problemi piovuti sulla produzione e della flessione negli incassi dell'ultimo capitolo, il terzo. Ma c'è un altro progetto di grande successo, Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, che non ha ancora trovato la via del grance schermo. Warner Bros. ha svelato i retroscena legati alla cancellazione del film ispirato al testo teatrale.

Apparentemente, Warner Bros. era pronta a realizzare due film tratti dalla pièce teatrale che avrebbero incluso personaggi della saga originale, ma il progetto è stato stoppato. In un recente report di Puck, si afferma ch lo studio era pronto a partire, ma J.K. Rowling non avrebbero aderito all'adattamento. A quanto pare Rowling, insieme ai produttori teatrali Sonia Friedman e Colin Callender, sarebbero stati preoccupati all'idea i danneggiare lo spettacolo teatrale facendo uscire un film in concomitanza.

Harry Potter e la Maledizione dell'Erede: uno spettacolo magico che stupisce e intrattiene

Adesso che sono passati sei anni e lo spettacolo teatrale è stato venduto in cinque mercati, J.K. Rowling potrebbe riconsiderare la questione. Durante l'assemblea degli investitori, il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha fatto capire chiaramente di voler tornare a sfruttare i franchise miliardari di cui la compagnia possiede i diritti, in primis Harry Potter, realizzando nuovi film col benestare di J.K. Rowling. Si ipotizza anche l'arrivo di un'eventuale adattamento di Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, anche se la notizia per ora non trova conferme certe.

Harry Potter e la Maledizione dell'Erede è ambientato quasi 20 anni dopo Harry Potter e i Doni della Morte e presenta versioni adulte di alcuni dei personaggi originali in ruoli secondari. Se confermato l'arrivo di un lungometraggio, si profila l'ipotesi di un possibile ritorno di alcune delle star della saga originale, ma solo se accetteranno di tornare a calarsi nei loro ruoli nel magico mondo di Hogwarts.