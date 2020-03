Harry Potter e il calice di fuoco: stasera su Italia 1 il quarto film della saga

Stasera su Italia 1, alle 21:20, va in onda Harry Potter e calice di fuoco, quarto film della saga tratta dai romanzi di J.K. Rowling, diretto nel 2005 da Mike Newell.

In Harry Potter e il calice di fuoco la scuola di Hogwarts ospita il Torneo Tremaghi, famosa competizione in cui tre studenti, appartenenti a tre scuole di magia diverse, dovranno sfidarsi in pericolose prove. Il Calice di Fuoco ha scelto anche Harry, il quale, suo malgrado, dovrà partecipare al Torneo, nonostante la sua giovane età. Un'altra avventura ha inizio per il maghetto quattordicenne, che dovrà combattere con il famigerato Lord Voldemort.

Ralph Fiennes è Voldemort in Harry Potter e il Calice di fuoco

Il quarto film della saga con protagonista il piccolo mago più famoso del mondo riporta gli incassi alle stesse (quasi 900 milioni di dollari in giro per il mondo) e si aggiudica anche un BAFTA per la migliore scenografia. Ma il fatto principale legato a Harry Potter e il calice di fuoco resta probabilmente l'ingresso nel cast di Ralph Fiennes che d'ora in poi sarà il terribile Lord Voldemort.