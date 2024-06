Angelina Jolie, Daniel Radcliffe e Jonathan Groff tra i vincitori dei Tony Awards 2024

Si è svolta ieri sera a Manhattan la 77ma edizione dei Tony Awards, i più prestigiosi premi del teatro americano, che anche quest'anno hanno coinvolto diverse star del cinema che si sono distinte, nell'ultima stagione teatrale, sul palcoscenico.

Tra i nomi di rilievo che si sono aggiudicati il riconoscimento spiccano Angelina Jolie, Sarah Paulson, Daniel Radcliffe, Jonathan Groff e Jeremy Strong. La cerimonia è stata condotta da Ariana DeBose per la terza volta consecutiva al David H. Koch del Lincoln Center, con la messa in onda televisiva da parte di CBS.

Hollywood premiata

Tra le star del cinema per le quali la serata rimarrà storica c'è sicuramente l'interprete di Harry Potter Daniel Radcliffe, che si è aggiudicato il suo primo Tony in carriera e per l'occasione ha ringraziato la propria famiglia, in particolare il padre per la festa dedicata ai papà negli USA:"I miei genitori sono qui da qualche parte. Buona festa del papà! Vi amo entrambi. Grazie per avermi fatto ascoltare Sondheim in macchina e semplicemente per amarmi. E il mio amore, Erin [Darke, la compagna]. Tu e nostro figlio siete la cosa migliore che mi sia mai successa. Vi amo tantissimo, grazie mille. Grazie a tutti". Radcliffe è stato premiato per la sua performance in Merrily We Roll Along, ringraziando anche la sua co-star Jonathan Groff.

The Outsiders è lo show prodotto da Angelina Jolie che ha vinto il premio per il miglior musical mentre Sarah Paulson si è aggiudicata il riconoscimento per la performance nel ruolo di Toni in Appropriate, pièce che ha conquistato anche la statuetta per il miglior revival teatrale.

I Tony Awards sono premi presentati dall'American Theatre Wing e The Broadway League e sono riservati a produzioni o spettacoli che vanno in scena esclusivamente a Broadway, il circuito teatrale più importante, conosciuto e prestigioso al mondo.