Harry Potter, un cimelio del film è stato venduto in beneficenza per aiutare lo stuntman David Holmes

Un oggetto di scena della saga di Harry Potter, di proprietà dell'ex stunt-man del protagonista, David Holmes, è stata venduto ad un'asta dal titolo Entertainment Memorabilia Live Auction, organizzata da Propstore. I cimeli che riguardano uno dei franchise più amati nella storia del cinema sono da tempo particolarmente apprezzati.

In attesa di tornare ad osservare sullo schermo le storie di Harry, Hermione e Ron in un nuovo ciclo di avventure questa volta destinate alla televisione, i fan sono ancora oggi molto affezionati alla saga cinematografica, che viene regolarmente proposta in televisione.

Fatto il misfatto

L'oggetto battuto all'asta è la Mappa del Malandrino, introdotta nel terzo film della saga, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ed è stata venduta per una cifra pari a 299.250 dollari nella giornata di giovedì 14 novembre. In questo modo, la mappa è diventata il cimelio di Harry Potter più costoso di sempre.

Un dettaglio della Mappa del Malandrino

"Questa asta è stata particolarmente significativa" ha dichiarato Stephen Lane, fondatore e CEO di Propstore "con David Holmes presente in sala per introdurre l'incredibile Mappa del Malandrino". David Holmes, proprietario fino a pochi giorni fa della Mappa del Malandrino, era lo stunt-man di Daniel Radcliffe in tutti i film della saga.

L'incidente

Holmes subì una grave lesione durante le riprese de I Doni della Morte: Parte 1 nel 2010 e rimase paralizzato su una sedia a rotelle. Il ricavo della vendita della mappa sarà destinato all'acquisto di attrezzature per la mobilità e alle sue cure personali. Nel 2023, David Holmes è stato protagonista del documentario HBO dal titolo The Boy Who Lived, prodotto da Daniel Radcliffe.

"Da anni volevo realizzare qualcosa su Dave perché è straordinario e volevo condividerlo con il mondo" ha spiegato la star della serie. Nel terzo film della serie, Fred e George Weasley (James e Oliver Phelps) mostrano per la prima volta la Mappa del Malandrino a Harry (Daniel Radcliffe); la pergamena mostra in tempo reale i movimenti delle persone all'interno della scuola di Hogwarts, nascondendo i suoi contenuti attraverso un colpo di bacchetta e la frase 'Fatto il misfatto'.