Harry Potter: un celebre villain apparirà fin dalla prima stagione della serie tv

Come anticipato, ogni stagione della serie tv reboot di Harry Potter, attualmente in lavorazione, adatterà uno dei romanzi della saga di JK Rowling. Ma a quanto pare la prima stagione non si limiterà ai fatti narrati ne La pietra filosofale, ma anticiperà eventi successivi. A svelarlo è l'interprete di Lucius Malfoy, Johnny Flynn, il quale ha confermato di aver girato una scena della prima stagione.

Nel canone di Rowling il padre di Draco Maloy non compare fino al secondo romanzo, Harry Potter e la camera dei segreti. Perché la sua presenza è stata anticipata? Ecco cosa ha dichiarato Johnny Flynn a Sffgazette.com:

"È una bella esperienza, ho girato solo qualche scena e sono semplicemente entusiasta da fan delle storie, dei libri in realtà. Ricordo ancora di averli letti da adolescente, e hanno significato così tanto per me e per i miei figli, quindi è davvero bello farne parte."

I tre giovani protagonisti della serie su Harry Potter

Che cosa sappiamo finora della linea temporale della prima stagione?

A quanto pare la serie seguirà la timeline dei romanzi con qualche tradimento. Alcune foto dal set hanno già rivelato un flashback contenuto in Harry Potter e i doni della morte e legato alle gesta di Voldemort.

Al momento non è chiaro se la presenza di Lucius Malfoy nella prima stagione anticiperà scene de La camera dei segreti o più semplicemente approfondirà la storia di Lucius con Lord Voldemort o anche solo la sua dinamica col figlio Draco.

Alla domanda se avesse parlato con l'interprete originale di Lucius Malfoy, Jason Isaacs, Johnny Flynn ha risposto: "Non ci siamo più parlati da quando sono stato scelto, ma abbiamo fatto un film insieme qualche anno fa, ci siamo trovati molto bene ed è un tesoro".

Scritta e prodotta da Francesca Gardiner, la serie su Harry Potter approderà su HBO nel corso del 2027.