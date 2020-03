Harry Potter: A History of Magic, la mostra è ora disponibile online

Da oggi è possibile visitare on line la mostra Harry Potter: A History of Magic della British Library, chiusa per la pandemia di Coronavirus.

Per l'emergenza Coronavirus molte esposizioni sono saltate, altre sono state chiuse. Ma niente paura. Così come i grandi musei quali il Louvre o l'Hermitage, anche la mostra Harry Potter: A History of Magic della British Library sarà visitabile online tramite video, percorsi guidati e foto tramite Google Arts&Culture.

La collezione permette di vedere tutta una serie di manufatti legati al mondo magico del maghetto occhialuto creato dalla inventiva di J.K. Rowling come il Ripley Scroll lungo sei metri, una ricetta per realizzare la leggendaria Pietra filosofale, vista nel primo libro e nel film Harry Potter e la pietra filosofale, oltre a vecchi disegni, manoscritti e sinossi create dalla stessa Rowling mentre scriveva i romanzi. I fan potranno anche ammirare il lavoro dell'artista Jim Kay che ha realizzato tutte le edizioni illustrate della serie.

La collezione è divisa - come la mostra originale - in varie materie, la maggior parte delle quali viene insegnata alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts: Pozioni, Erbologia, Incantesimi, Astronomia, Divinazione, Difesa contro le Arti Oscure, Cura delle Creature Magiche e Alchimia. Ma c'è di più, oltre a condividere i contenuti con l'hastag #HarryPotterAtHome, l'iniziativa include anche la possibilità per gli insegnanti di poter leggere Harry Potter online ai propri studenti. La mostra di Harry Potter: A History of Magic è stata aperta alla British Library di Londra nel 2017 a seguito della collaborazione tra Pottermore (ora Wizarding World Digital), The British Library e Bloomsbury.

