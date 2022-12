Harry & Meghan: una foto della docuserie Netflix in cui sono tormentati dai paparazzi è falsa

Harry & Megan, la nuova docuserie Netflix in arrivo a giorni torna a far parlare di sé per una fotografia che sembra non avere nulla a che fare con la storia della coppia.

Harry & Meghan è la nuova docuserie targata Netflix al cui centro troviamo il principe Harry e Meghan Markle. Oltre ai primi dettagli e al trailer ufficiale con tanto di data d'uscita, in questi giorni il New York Post ha rivelato il particolare utilizzo di una foto per enfatizzare la storia.

Una foto di Meghan Markle

In base a quanto recentemente riportato dalla nota testata americana, sembra proprio che una fotografia utilizzata in Harry & Meghan per sottolineare la pressione dei paparazzi sulla loro vita, è stata estrapolata dal suo contesto e totalmente rielaborata. Il soggetto al centro sono appunto i fotografi, ma in realtà si tratta di un'immagine d'archivio scattata alla premiere di Harry Potter anni prima che la coppia si incontrasse.

L'enfasi di questa scelta viene pienamente evidenziata anche nel teaser ufficiale di Harry & Meghan rilasciato da Netflix, accompagnando l'immagine dei paparazzi con una frase estremamente seria del principe in cui dice: "Ho dovuto fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia".

Secondo il NYP (tramite il Sun) quei fotografi stavano lavorando su un red carpet lontano dalla coppia, partecipando, nello specifico, all'evento del 2011 dedicato a Harry Potter e i doni della morte - parte 2.

Vi ricordiamo che il principe Harry e Meghan Markle si sono incontrati nel 2016, rendendo impossibile una loro partecipazione insieme all'evento. Inoltre Doug Seeburg (fotografo del Sun) ha confermato che non c'erano reali sul posto.

Harry & Megan sarà disponibile su Netflix dall'8 dicembre.