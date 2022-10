Harry e Meghan, ecco quando è prevista l'uscita del documentario Netflix

L'attesissima docuserie Netflix del principe Harry e Meghan Markle dovrebbe essere presentata in anteprima quest'anno per poi essere rilasciata a dicembre, nonostante voci di un posticipo. Questo secondo quanto riferisce Page Six.

Secondo un rapporto pubblicato da Deadline, l'uscita del documentario era stata posticipata al 2023 a causa di una serie di problematiche legate alla prossima stagione di The Crown.

"C'è molta preoccupazione e quindi hanno deciso di posticipare" avrebbe raccontato una fonte.

La decisione di non pubblicare ancora il documentario del Prince Harry Windsor e di Meghan Markle sarebbe stata quindi legata alle numerose critiche ricevute in merito all'uscita dei prossimi episodi della serie Netflix. Nonostante questo, però, secondo Page Six pare che il documentario vedrà la luce in ogni caso entro dicembre.

Harry e Meghan Markle venderanno a Netflix video privati del Giubileo della Regina Elisabetta?

Fonti vicine a Netflix avrebbero dichiarato che c'erano stati problemi tra il duca e la duchessa di Sussex e la piattaforma streaming: il principe Harry e l'ex attrice, Meghan Markle, volevano eliminare alcuni commenti in merito a re Carlo III, alla regina consorte Camilla Parker Bowles, al principe William e Kate Middleton, la principessa del Galles.

E secondo le fonti, la stessa coppia aveva espresso il desiderio di rimandare l'uscita del documentario fino al prossimo anno.

The Crown: Dominic West nel ruolo del principe Carlo

La quinta stagione di The Crown arriverà invece sul piccolo schermo il 9 novembre e a causato l'indignazione di Buckingham Palace. Alcune scene dovrebbero mostrare il nuovo re Carlo, interpretato da Dominic West, che tenta un colpo di stato contro sua madre, ora interpretata da Imedla Staunton, quando era principe di Galles, in un incontro con l'ex primo ministro britannico John Major. Incontro negato dall'ex primo ministro.

Intanto, nessuna data ufficiale è ancora stata comunicata e nessun commento è giunto da parte del duca e della duchessa del Sussex e dello stesso Netflix in merito alla questione.