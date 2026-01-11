Hamnet, Jessie Buckley elogia Chloé Zhao: "Lavorare con lei mi ha ricordato cosa significa essere artista"

Jessie Buckley ha reso omaggio nuovamente a Chloé Zhao, la regista di Hamnet - Nel nome del figlio, grazie al quale la star ha vinto il premio come miglior attrice ai Critics' Choice Awards. Buckley è una delle star in ascesa a Hollywood e la vedremo presto in La sposa! di Maggie Gyllenhaal.

Hamnet - Nel nome del figlio, diretto dalla regista premio Oscar per Nomadland Chloé Zhao, racconta la storia che non è mai stata rivelata e la perdita che ha ispirato la creazione del capolavoro senza tempo scritto da William Shakespeare, Amleto.

Le parole di Jessie Buckley per Chloé Zhao

"Chloé Zhao mi ha ricordato che cosa significa essere un'artista, come attrice" ha spiegato Jessie Buckley alla stampa a Santa Monica, in California, nel corso della cerimonia di premiazione dei Critics' Choice Awards.

Jessie Buckley e Paul Mescal in Hamnet

"Quando inizi, sei semplicemente così felice di ottenere un lavoro. Non riesci quasi a crederci. E quello è l'inizio del tuo percorso di formazione: osservi. Osservi gli altri attori, i registi e i filmmaker, come lavorano, e inizi a creare il tuo mestiere, la tua arte. E Chloé Zhao mi ha chiesto di entrare nel suo mondo come artista e di lavorare in quel modo. È stata una delle esperienze più profonde e speciali della mia vita. È così unica ed è una leader davvero femminile e brillante, e la amo".

Il ruolo di Jessie Buckley in Hamnet

Jessie Buckley interpreta Agnes, la moglie di William Shakespeare, in Hamnet, un racconto di finzione sulla vita domestica della famiglia e sulla scrittura dell'opera Amleto, mentre Paul Mescal, 29 anni, interpreta il celebre drammaturgo e poeta.

"Chloé Zhao, mi hai ricordato il potere di raccontare una storia e il viaggio che si può compiere per toccare le parti più profonde di ciò che significa essere vivi" ha dichiarato Jessie Buckley durante il discorso. Chloe Zhao ha vinto in precedenza l'Oscar come miglior regista per il suo lavoro su Nomadland, vincitore del premio come miglior film, agli Academy Awards 2021. Con questa vittoria, Zhao è diventata la prima donna asiatica a vincere nella categoria di regia agli Oscar. In totale, solo tre donne hanno mai vinto il premio come miglior regista.