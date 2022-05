Hamish Linklater e Lili Taylor saranno Abramo e Mary Lincoln nella serie Apple TV+ Manhunt

In lavorazione la serie Apple TV+ Manhunt, che racconta la caccia all'assassino di Abramo Lincoln. A interpretare il presidente americano sarà l'interprete di Midnight Mass Hamish Linklater, mentre Lili Taylor vestirà i panni di Mary Lincoln.

Una foto di Lily Taylor

Basata sul libro di James Swanson Manhunt: The 12-Day Chase For Lincoln's Killer, la serie limitata Manhunt segue Tobias Menzies nei panni diEdwin Stanton, segretario di guerra e amico di Abramo Lincoln che farà di tutto per assicurare alla giustizia John Wilkes Booth (Anthony Boyle) mentre lavora per preservare l'eredità del sedicesimo presidente americano negli USA post-Guerra Civile.

Nel cast della serie, che comprende Lovie Simone nel ruolo di Mary Simms e Matt Walsh in quello del Dottor Samuel Mudd, Hamish Linklater e Lily Taylor interpreteranno il presidente Abramo Lincoln e la First Lady Mary Todd Lincoln. La serie è stata creata da Monica Beletsky, che funge anche da showrunner.

In arrivo nel cast anche Brandon Flynn che sarà l'impiegato dei dipartimento di Guerra Eddie Stanton Jr., Damian O'Hare sarà il braccio destro di Stanton, Thomas Eckert, e Betty Gabriel interpreterà la fashion designer e confidente di Mary Lincoln Lizzie Keckley. Will Harrison sarà David Herold e il popolare Patton Oswalt interpreterà il Detective Lafayette Baker. Considerando che la ricerca di Booth è stata una delle più grandi della storia con 10.000 soldati federali e investigatori alla ricerca dell'assassino di Lincoln, è altamente possibile che siano in arrivo altri importanti annunci di casting.

La serie in preparazione arriverà su Apple TV+ nel corso del 2023.