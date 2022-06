Halsey vuole Millie Bobbie Brown per il suo biopic: "Sembriamo sorelle!"

Halsey è convinta che Millie Bobby Brown sarebbe fantastica come protagonista di un biopic sulla sua vita, proprio per la somiglianza estetica che le lega.

Nel corso del tempo, in molti su Internet hanno notato una certa somiglianza tra la cantante Halsey e Millie Bobby Brown, giovane attrice che ha ottenuto la fama internazionale grazie al ruolo di Eleven nell'acclamata serie Stranger Things. Proprio questo argomento è emerso durante un incontro tra la star musicale e il conduttore del Tonight Show Jimmy Fallon, quando hanno cioè parlato dello sceneggiatore (e partner di Halsey) Alev Aydin che è stato assunto per scrivere la sceneggiatura di un biopic sulla vita della cantante. Fallon ha quindi parlato di chi potrebbe interpretare una Halsey adolescente nel film. "Stavo pensando a chi potrebbe interpretarti", ha detto il conduttore, mentre Halsey ha risposto rapidamente: "Conosco già la risposta". Jimmy ha quindi tirato fuori una foto di Halsey travestita da Eleven di Stranger Things, con tanto di goccia di sangue che esce dal naso. "Oh, stavo per dirtelo!", ha esclamato Halsey, aggiungendo: "Voglio dire, sì, Millie sarebbe fantastica. Ma non credo di essere abbastanza famosa per essere interpretata da lei. È un po' strano quanto ci somigliamo. Sembriamo sorelle!".

Il film, tra l'altro, è stato presentato come una specie di 8 Mile di Eminem. Aydin ha seguito Halsey in tournée e dopo alcuni anni di conoscenza si sono resi conto che Aydin sapeva tutto della sua vita, mentre lei non sapeva molto della sua. Quindi Halsey lo ha intervistato e si sono resi conto di avere molte cose in comune. "E dopo essere stati amici per molto tempo, ci siamo innamorati", ha detto Halsey.

Tornando a parlare del biopic, il progetto al momento è stato accantonato, poiché c'è un "conflitto di interessi" ora che lo stesso Aydin rappresenta uno dei personaggi principali, in quanto partner di Halsey.