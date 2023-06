Diablo IV: Halsey e Suga dei BTS cantano la colonna sonora del videogioco [VIDEO]

È tempo di Diablo IV, e con il nuovo capitolo della saga videoludica arriva anche una nuova collaborazione tra Halsey e Suga dei BTS, che insieme hanno interpretato il brano "Lilith (Diablo IV Anthem)", parte della colonna sonora del gioco.

Halsey e Suga: Lilith (Diablo IV Anthem)

Non c'è due senza tre: la cantante americane Halsey e Suga a.k.a. Min Yoongi (a.k.a. August D), membro del gruppo coreano più celebre al mondo, i BTS, tornano a lavorare insieme dopo "SUGA's Interlude" e "Boy With Luv" realizzando una nuova versione di "Lilth", brano originariamente presente nel quarto studio album di Halsey "If I Can't Have Love, I Want Power", come ricorda anche Soompi.

La collaborazione tra i due artisti e amici era stata già anticipata nei giorni scorsi, e avevamo avuto anche dei brevi ma intensi teaser promozionali.

Diablo IV

"ABBANDONA OGNI SPERANZA: L'eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti infuria nel caos più totale che minaccia di consumare Sanctuarium. Con infiniti demoni da massacrare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo e bottino leggendario, quest'ampio mondo aperto promette avventura e devastazione. Sopravvivi e conquista le tenebre... o soccombi all'oscurità" si legge sul sito ufficiale di Blizzard Entertainment "In cerca di un rifugio dall'Eterno Conflitto tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti, Inarius e Lilith hanno creato Sanctuarium e i Nefilim con la Pietra del Mondo rubata. Temendo la distruzione della sua prole ibrida, Lilith ha protetto con la violenza i Nefilim; questo ha portato Inarius a voltarle le spalle e a bandirla nell'abisso e i due sono diventati nemici. Il ritorno di Lilith preannuncia un'era di oscurità e dolore. Che destino ti aspetta?".

Diablo IV è il nuovo capitolo nella saga videoludica action RPG che ha avuto inizio nel 1996, e ancora oggi continua a intrattenere milioni di appassionati.

Il gioco sarà disponibile già nelle prossime ore.