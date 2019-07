Halloween: al via la petizione per cambiare data alla festa

Mancano quattro mesi ad Hallowen, ma negli USA c'è chi ha firmato la petizione per cambiare la data della festa più spaventosa dell'anno, che tradizionalmente si svolge il 31 ottobre.

Siamo nell'era delle petizioni e se c'è chi chiede a gran voce di rifare l'ottava stagione de Il trono di spade, c'è chi appone una firma per far cambiare la data della festa di Halloween e renderla più flessibile, ovvero fissarla all'ultimo sabato di ottobre invece di celebrarla, come da tradizione, il 31 ottobre. Le ragioni di questa petizione - che al momento in cui scriviamo ha ottenuto 75.000 firme - risiedono in questioni di sicurezza, dicono, soprattutto nei confronti dei minori. Il 31 ottobre cade solitamente nei giorni feriali, dicono i sostenitori della petizione, e sarebbe meglio spostare la festa all'ultimo fine settimana di ottobre per proteggere i ragazzi e i bambini da situazioni potenzialmente pericolose. Festeggiare Halloween di sabato sera, subito dopo la scuola, sarebbe "molto più sicuro, meno stressante".

La stessa petizione, citando ben 3.800 incidenti correlati alla festa di Halloween che si verificano annualmente, invita le famiglie a prendere le dovute misure di sicurezza qualora i figli escano di casa per il tradizionale trick or treat e soprattutto a parlare ai ragazzi dei potenziali pericoli della serata e come festeggiare in modo sicuro. "L'82% dei genitori" - fa presente la petizinoe - "non applica adesivi catarifrangenti sui costumi dei loro figli, che li renderebbero più visibili agli automobilisti di passaggio, mentre il 61% dei ragazzi non porta con sé una torcia elettrica a rischio di essere investiti da un'auto ed essere uccisi ad Halloween. Parlate con i bambini e i ragazzi di quanto sia importante la sicurezza in queste circostanze, pianificate in anticipo con loro un percorso per il trick or treat, camminando sempre sui marciapiedi."

Cambiare la data di Halloween servirà a rendere la festa più sicura? Nella realtà non lo sappiamo - d'altra parte le feste di Halloween si tengono per tutta la settimana che precede il 31 ottobre, a prescindere dalla data effettiva della festa. Bisognerà vedere se questa decisione avrà un impatto sui film dell'orrore. Come si metteranno le cose per Michael Myers e la sua scream queen del cuore, Laurie Strode? Riusciranno a ritrovarsi per il consueto massacro di fine ottobre? Che ne sarà di Jack Skeletron e del suo Paese di Halloween?