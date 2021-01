Halloween II - Il signore della morte e la maschera usata e "maltrattata" del primo film

In Halloween II - Il signore della morte, Michael Myers indossa la stessa maschera già usata in Halloween - La notte delle streghe, primo film del franchise, un oggetto di scena che fu 'maltrattato' in tutti i modi.

In Halloween II - Il signore della morte, celebre sequel di Halloween - La notte delle streghe, cult diretto da John Carpenter nel 1978, Michael Myers indossa la medesima maschera già usata e maltrattata nel primo film del franchise. Nel sequel, la maschera appare decisamente rovinata a causa del trattamento ricevuto. Ad esempio, l'interprete del villain, Nick Castle, la teneva spesso nella tasca posteriore dei suoi pantaloni, mentre Debra Hill era solita conservarla sotto il suo letto, sottoponendola ad un lento processo di degradazione. Il fatto che la Hill, poi, fosse una fumatrice incallita non aiutava di certo alla sua conservazione.

Jamie Lee Curtis in Halloween 2 - il signore della morte

Senza dubbio, uno degli aspetti che ha reso grande Michael Myers e il franchise di Halloween risiede proprio nella maschera misteriosa indossata dal villain. In Halloween II - Il signore della morte, la maschera è stata indossata da Nick Castle e anche da Dick Warlock, celebre stuntman caratterizzato da un fisico e una conformazione facciale diversa rispetta all'interprete del villain. Dal momento che Halloween III - Il signore della notte è stato l'unico episodio del franchise basato su una trama slegata dal personaggio di Michael Myers, la produzione ha consentito a Warlock di conservare gli abiti di scena del villain. In occasione delle riprese del quarto capitolo della saga, i manager hanno cambiato idea e non hanno più consentito a membri del cast e della crew di portare a casa oggetti di scena. Da quel momento, inoltre, Myers ha iniziato a usare una nuova maschera.

L'ombra di Michael Myers incombe minacciosa in Halloween II - il signore della morte

Mentre negli horror precedenti, infatti, i villain indossano la maschera per celare la loro identità, l'obiettivo di Myers è proprio quello di dare vita a una personalità mefistofelica, antica ma, allo stesso tempo, moderna. Michael Myers è un villain a cavallo tra il passato e il futuro, un golem caratterizzato da movimenti arcaici e robotici ma dotato di un'apparente immortalità. In questo senso, Halloween traghetta l'horror dalla figura di un essere malvagio prosaico ai personaggi fantastici che popoleranno gli universi di Venerdì 13 e Nightmare.

Dopo il reboot anarchico di Rob Zombie, la mitologia di Halloween è stata riportata in vita da Blumhouse Productions e David Gordon Green in occasione di Halloween, film che ha azzerato la saga e che si pone come sequel diretto del cult firmato da John Carpenter nel 1978. I prossimi film della saga ad essere distribuiti al cinema nel 2021 e nel 2022 saranno Halloween Kills e Halloween Ends.