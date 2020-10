Halloween 2020: i costumi più cercati su Google, da Harley Quinn a Baby Yoda

Tra i costumi più cercati su Google per la festa di Halloween 2020 spiccano alcuni protagonisti dei film, delle serie tv e dei videogiochi del momento, tra cui Harley Quinn, La casa di carta e Baby Yoda, la rivelazione di The Mandalorian.

Da una decina di giorni è iniziato Ottobre, quello che per molti rappresenta il mese di Halloween. Quando manca sempre meno alla festa più terrificante dell'anno, sono sempre più le persone che sbirciano sul web nel tentativo di individuare il costume adatto per la notte tra il 31 ottobre ed il 1 novembre.

The Mandalorian 2: Baby Yoda sulla cover di Entertainment Weekly

A giudicare dal flusso di ricerche effettuate in questi giorni su Google, l'obbligo di mantenere le distanze sociali non sembra aver ridotto il desiderio della gente di risultare più cool possibile, magari con il pensiero di scattarsi un selfie da condividere sui social. Nella lista completa dei costumi di Halloween 2020 più cercati su Google troviamo un gran numero di riferimenti a personaggi dell'universo cinematografico e seriale. Il travestimento più gettonato sembra essere quello di Baby Yoda: il numero di utenti che hanno cercato di capire il modo in cui trasformarsi nel co-protagonista di The Mandalorian aumenterebbero se si contassero anche le ricerche relative al personaggio di Yoda in generale.

La casa di carta: un momento della nuova stagione

Rimanendo nell'ambito delle serie tv, sono sempre più le persone che sognano di trasformarsi nei protagonisti de La casa di carta, costume ideale per le comitive che vogliono andare in giro coordinati. Subito dopo, notiamo come ad essere ricercati siano ancora i classici costumi da streghe, angeli e diavoli, a testimonianza di quanto le persone continuino ad avere poca fantasia (o poco tempo libero) quando si tratta di dare sfogo alla propria creatività. Per chiudere, segnaliamo che tra i costumi più gettonati di quest'anno spiccano quelli dei numerosi protagonisti di Fortnite, il più grande fenomeno videoludico degli ultimi anni. Nella notte di Halloween, dunque, per strada non mancheranno i vari Skull Trooper, Hazard the 13th, Ranger Beetlejess e via dicendo.

Margot Robbie in Suicide Squad

Un altro costume molto ricercato è quello di Harley Quinn: da quando il personaggio DC ha raggiunto una nuova popolarità internazionale, attraverso il film Suicide Squad del 2016, migliaia e migliaia di ragazze nel mondo hanno tentato di replicare l'iconico look del personaggio interpretato sul grande schermo da Margot Robbie. A distanza di un anno dall'uscita al cinema dell'acclamato film a lui dedicato, anche un altro anti-eroe dei fumetti continua ad ispirare un gran numero di persone per la notte di Halloween: il 31 ottobre 2020 saranno ancora di più coloro che sceglieranno di diventare Joker per una notte, magari facendosi riprendere dai propri amici mentre scendono una scalinata e ripetono l'ormai arcinoto balletto eseguito da Joaquin Phoenix nel film di Todd Phillips. Gli amanti del cinema horror, infine, sembrano non riuscire a rinunciare ai costumi di alcuni dei protagonisti dei più grandi film di genere e quindi ai vari Ghostface, IT e Freddy Krueger.