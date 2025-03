Halle Berry e la vittoria agli Oscar: "Ha avuto realmente importanza per le attrici di colore?"

Halle Berry è ancora l'unica attrice nera ad aver vinto un Oscar nella categoria come Migliore Attrice Protagonista nella storia dei premi assegnati dall'Academy e ha ora condiviso la sua opinione sulla situazione.

La star del cinema aveva conquistato l'ambita statuetta grazie al film Monster's Ball nel 2002 e ha parlato di quanto accaduto in occasione del documentario Number One on the Call Sheet, prodotto per Apple TV+.

Le riflessioni di Halle

Parlando della sua storica vittoria agli Oscar, Halle Berry ha dichiarato: "Mi ha costretta a chiedermi, importava? Ha realmente cambiato qualcosa per le donne di colore? Per le mie sorelle? Per il nostro percorso?".

Berry in Monster's Ball

L'attrice ha quindi ricordato: "Alcuni anni fa, ero seduta a un tavolo con Andra Day, e dall'altra parte della stanza c'era Viola Davis. Entrambe erano nominate per delle performance stellari e mi sentivo sicura al 100% che questo fosse l'anno in cui una di loro avrebbe vinto questo premio. Per motivi ugualmente diversi e meravigliosi, entrambe lo meritavano e pensavo fosse una cosa certa".

A vincere l'Oscar è stata però Frances McDormand grazie alla sua interpretazione in Nomadland. Berry ha quindi commentato: "Il sistema non è stato realmente disegnato per noi".

La star ha però sottolineato che la vittoria non è particolarmente importante: "In fondo si tratta di 'Come abbiamo un impatto sulla vita delle persone?', ed è quello che è fondamentalmente l'arte".

Solo premi come non protagoniste

Nel documentario Whoopi Goldberg condivide inoltre la sua opinione sulle mancate vittorie delle attrici nere: "Aspetta, nessuna di noi era abbastanza brava? Nessuna? Tra tutte queste persone, nessuna? Cosa ci sfugge? Questa è una conversazione che le persone hanno ogni anno".

L'attrice ha aggiunto: "Non penso che il settore ci consideri realmente come protagoniste, capite? Ci danno i premi come Migliori Attrici Non Protagonista come se fossero dei dolci".