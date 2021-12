Halle Berry firma un accordo multi-film con Netflix

Halle Berry ha deciso di firmare un accordo multi-film con Netflix dopo il successo ottenuto da Bruised: l'atteso debutto registico dell'attrice statunitense. La pellicola, disponibile sulla piattaforma, è diventata immediatamente il titolo più visto della settimana negli Stati Uniti e il secondo a livello globale, con circa 47,7 milioni di ore visionate a soli cinque giorni dalla sua uscita.

Sulla scia di questo successo sembra che la Berry abbia deciso di firmare una partnership che prevede la produzione di un numero imprecisato di film in collaborazione con Netflix. La star sarà presente anche in altre due pellicole originali del colosso dello streaming che non fanno parte del nuovo accordo: il progetto fantascientifico The Mothership e il thriller d'azione Our Man From Jersey.

"Ci sono poche persone con una carriera come quella di Halle", ha commentato Scott Stuber, responsabile dei film originali Netflix "È un'attrice pluripremiata, una produttrice e, come il pubblico ha visto la scorsa settimana, è un'incredibile regista. Siamo entusiasti di essere al suo fianco mentre offre potenza davanti e dietro la macchina da presa in Bruised e non vediamo l'ora di raccontare altre storie insieme".

A questo proposito la stessa Halle Berry ha dichiarato: "Il team di Netflix non è stato solo collaborativo e creativo, ma estremamente appassionato ed è stato un piacere lavorare con loro. Sono oltremodo grata per la partnership e non vedo l'ora di raccontare altre storie insieme".