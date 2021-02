Halle Berry star del film The Mothership, prodotto per Netflix

L'attrice Halle Berry sarà la protagonista e produttrice di The Mothership, un nuovo progetto che verrà prodotto per Netflix.

Il progetto sarà scritto e diretto da Matthew Charman, al suo debutto alla regia.

Halle Berry ad un evento

Il film sci-fi The Mothership racconta la storia di Sara Morse, interpretata dal premio Oscar Halle Berry che, un anno dopo la misteriosa scomparsa del marito mentre si trovava nella loro fattoria in campagna, deve affrontare una situazione che potrebbe cambiarle la vita. Quando la donna scopre uno strano oggetto di origine extraterrestre sotto la sua casa, Sara e i suoi figli affrontano una corsa contro il tempo per trovare il marito e, soprattutto, la verità.

Fred Berger e Brian Kavanaugh Jones saranno produttori del film tramite la caasa di produzione Automatick.

Netflix, recentemente, ha ottenuto i diritti per la distribuzione di Bruised, l'esordio alla regia di Halle Berry che è stato presentato in anteprima al Festival di Toronto.

Tra i prossimi progetti dell'attrice ci sarà anche il film Moonfall, diretto da Roland Emmerich.