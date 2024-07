Halle Berry abbandona il legal drama di Ryan Murphy

Halle Berry non sarà più interprete e produttrice esecutiva del nuovo legal drama che Ryan Murphy sta sviluppando per conto di Hulu. L'attrice, che avrebbe dovuto affiancare Glenn Close e Kim Kardashian in quello che sarebbe stato il suo unico ruolo in una serie tv, ha abbandonato il progetto per problemi di schedule.

All's Fair, questo è il titolo della nuova serie diretta da Ryan Murphy, si concentrerà su uno studio legale tutto al femminile a Los Angeles. I dettagli esatti del personaggio di Halle Berry sono stati tenuti nascosti e mentre i portavoce dell'attrice e di Hulu tacciono si pensa già al recasting.

Il sorriso di Halle Berry

Primi dettagli della nuova serie in arrivo

Ryan Murphy è sceneggiatore, regista e produttore esecutivo di All's Fair, la prima serie ad essere annunciata nell'ambito del suo nuovo accordo con la Disney dopo la fine del suo contratto con Netflix. Jon Robin Baitz, Joe Baken, Jamie Pachino, Laura Greene e Richard Levine sono co-sceneggiatori e produttori esecutivi dello show che vede Glenn Close e Kim Kardashian produttrici esecutive insieme a Kris Jenner, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun e Scott Robertson. Close produrrà sotto la sua compagnia Trillium Productions. 20th Television produrrà in associazione con Ryan Murphy Television.

Never Let Go - A un Passo dal Male: Halle Berry è una madre protettiva nel trailer italiano dell'horror

La scorsa settimana è stato annunciato che All's Fair è una delle cinque serie tv che riceveranno una quota di 58 milioni di dollari in crediti d'imposta dalla California Film Commission. Si prevede che lo show verrà girato per 97 giorni in California, inclusi 10 giorni fuori dall'area di Los Angeles.

Per quanto riguarda Halle Berry, a partire dal 16 agosto la vedremo nel film Netflix The Union, dove affiancherà il collega Mark Wahlberg, e nel film horror Lionsgate horror Never Let Go - A un Passo dal Male.