Haley Joel Osment si scusa per aver usato parole antisemite durante l'arresto:"Assurdità priva di senso"

La star ha pubblicato un comunicato in cui chiede scusa per la frase offensiva pronunciata nei confronti di un agente durante il fermo.

Haley Joel Osment si è scusato dopo aver proferito insulti razzisti nei confronti di un agente di polizia durante il suo arresto qualche giorno fa. L'attore era stato fermato per presunta ubriachezza in pubblico e possesso di una sostanza.

L'arresto è avvenuto nel parcheggio del resort di un comprensorio sciistico a Mammoth Lakes, in California. Ieri, l'ufficio del procuratore ha confermato l'incriminazione di Osment per possesso di cocaina e disturbo della quiete pubblica.

Le scuse di Haley Joel Osment dopo l'arresto

"Sono assolutamente inorridito dal mio comportamento. Se avessi saputo di aver usato parole così vergognose in preda a un blackout, ne avrei parlato prima" ha confessato l'attore de Il sesto senso e Forrest Gump.

Haley Joel Osment e Mitch Pileggi in X-Files

Haley Joel Osment ammette di aver vissuto un periodo complicato:"Gli ultimi mesi, segnati da perdite e disorientamento, mi hanno fatto precipitare in una condizione psicologica particolarmente fragile. Ma non è una scusa per aver usato una parola così ripugnante. Dal profondo del cuore, chiedo scusa a tutti coloro che si sono sentiti feriti. Quello che è uscito dalla mia bocca era un'assurdità priva di senso, ho deluso la comunità ebraica e questo mi devasta. Non chiedo il perdono di nessuno, ma prometto di espiare per il mio terribile errore".

L'arresto di Haley Joel Osment e i precedenti con la giustizia

Secondo un testimone, Haley Joel Osment stava bevendo in un bar lì vicino ma è stato allontanato dai dipendenti dopo aver rovesciato una bevanda. A quel punto, l'attore si sarebbe agitato e avrebbe avuto un atteggiamento polemico, cercando di salire su una seggiovia. Gli impiegati glielo hanno impedito e hanno chiamato la polizia.

Durante l'arresto, Osment afferma di essere aggredito e dopo una perquisizione gli viene trovata una banconota da 20 dollari con una sostanza che gli esami dimostreranno essere cocaina. Nell'auto della polizia, dopo aver dichiarato di essere 'rapito da fottuti nazisti', Osment rivolge un insulto antisemita all'agente di polizia.

Haley Joel Osment in una scena di X-Files

In passato, Haley Joel Osment aveva avuto altri problemi con la giustizia. Nel 2018, la polizia intervenne per un violento litigio all'aeroporto internazionale di Las Vegas nella giornata del Super Bowl mentre nel 2006, a 18 anni, Osment fu accusato di guida in stato di ebbrezza e possesso di marijuana dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale.