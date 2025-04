Haley Joel Osment arrestato: ubriaco e molesto in una stazione sciistica

Secondo quanto riporta TMZ, Haley Joel Osment è stato arrestato mentre si trovava in un comprensorio sciistico di Mammoth Lakes, in California. La polizia ha ricevuto una chiamata poco prima delle 14.00 (ora locale).

La richiesta d'intervento si è resa necessaria per la segnalazione di una persona in stato di ebbrezza nel resort Mammoth Mountain. Quando gli agenti sono arrivati sul posto, Osment era già stato raggiunto dai membri della ski patrol, che si occupano di garantire la sicurezza di sciatori e snowboarder.

L'arresto di Haley Joel Osment e la sua difficile situazione dopo gli incendi a Los Angeles

La star di Il sesto senso è stato incriminato per ubriachezza molesta in un luogo pubblico e possesso di una sostanza che gli agenti hanno inviato in laboratorio per determinarne l'origine, anche se una fonte ha raccontato a People che si tratterebbe di cocaina.

Haley Joel Osment in X-Files

L'attore è stato trattenuto e poi rilasciato dopo l'arresto e ora spetterà al procuratore della contea di Mono decidere se procedere o meno con l'accusa. Pare che Osment stia attraversando un periodo complicato dopo aver perso tutto durante gli incendi in California, secondo diverse fonti, e dopo aver trovato un'abitazione sostituiva, l'assicurazione si sarebbe rifiutata di corrispondere il risarcimento.

I precedenti con la giustizia di Haley Joel Osment

Non è la prima volta che l'attore viene fermato per problemi legati all'alcol. Nel 2006, fu protagonista di un incidente d'auto nel quale riportò ferite alla spalla e alle costole dopo essersi schiantato contro una colonna di mattoni mentre era alla guida ubriaco.

Primo piano di Haley Joel Osment in Goliath 4

In quell'occasione, si dichiarò colpevole senza opporsi, per guida in stato di ebbrezza e possesso di marijuana. Fu condannato a tre anni di libertà vigilata, 60 ore di riabilitazione dall'alcol, sei mesi di incontri con gli Alcolisti Anonimi e 1.500 dollari di multa.