Haley Bennett: " Ecco perché Terrence Malick è il mio angelo custode"

Purtroppo l'essere ingaggiati per recitare in un film non sempre comporta il vedersi poi sullo schermo, e gli attori questo lo sanno bene. È successo anche a Haley Bennett in Song to Song, il film di Terrence Malick, per il quale aveva girato diverse scene, poi tagliate in post-produzione. Eppure, l'attrice ha definito il regista il suo angelo custode.

Song to Song: Rooney Mara e Michael Fassbender in una scena del film

A quanto pare, infatti, nonostante sia stato costretto a tagliare tutte le scene con Bennett dalla pellicola del 2017 - la storyline che la coinvolgeva cambiò drasticamente dopo l'uscita di scena di Christian Bale, che dovette abbandonare il progetto perché impegnato con American Hustle -, Malick ha davvero apprezzato il talento e la professionalità della giovane attrice, tanto da scrivere a macchina una lettera al collega Antoine Fuqua in cui raccomandava caldamente la Bennet per il suo nuovo film.

"Una volta che Terrence Malick ti assume per un suo film, ti mette in condizioni tali da essere notata anche da altri registi che sono stati influenzati dal suo lavoro, come Antoine Fuqua" ha rivelato Bennett "E quando si è saputo che ero in lizza per un ruolo in The Equalizer, Terrence ha mandato una lettera scritta a macchina ad Antoine, raccontandogli quanto fosse rimasto soddisfatto della mis performance nel film".

Una foto di Haley Bennett

"Mi fa davvero piacere sentire che stai considerando Haley Bennett per una parte nel tuo film, e ti scrivo per tessere le sue lodi" dichiarava Malick nella lettera, come si legge sull'Hollywood Reporter "Ha avuto un ruolo importante nella pellicola che abbiamo girato questo autunno, e ha eseguito alla perfezione ogni scen_a".

La lettera continua, piena di complimenti per la bravura della ragazza, e si conclude su una nota altrettanto positiva: "_Non potresti trovare un'attrice più piacevole con cui lavorare. È sempre preparata e mette tutta sé stessa in quello che fa, dando sempre il massimo. Sono certo che ti troverai benissimo con lei".

E ora, Haley Bennett è uno dei nomi più promettenti di Hollywood, grazie anche a quel regista che, seppur non l'abbia potuta includere nel proprio film, le ha lasciato comunque l'opportunità di brillare.