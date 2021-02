Hal Holbrook, è morto il tenente Neil Briggs de L'ispettore Callaghan

L'attore Hal Holbrook è morto all'età di 95 anni lo scorso 23 gennaio 2021 nella sua casa californiana, anche se la notizia è stata confermato al New York Times solo poche ore fa dalla sua agente, Joyce Cohen.

Conosciuto al cinema soprattutto per il ruolo del tenente Neil Briggs in Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan, e per essere stato Gola Profonda in Tutti gli uomini del presidente, più di recente era stato Ron Franz (l'artigiano che insegnava al protagonista a lavorare il cuoio) per Sean Penn in Into the Wild e Francis Preston Blair per Steven Spielberg in Lincoln.

E in qualche modo proprio ad Abraham Lincoln doveva la popolarità presso il grande pubblico, Hal Holbrook: nel 1974 era stato il sedicesimo presidente americano nella miniserie Lincoln di Carl Sandburg, ruolo che gli era valso uno dei suoi cinque Emmy. Sempre sul piccolo schermo, più di recente, aveva recitato in un episodio de I Soprano, in Sons of Anarchy e in una puntata di Grey's Anatomy.

Hal Holbrook era anzitutto, però, un apprezzatissimo attore di teatro, il primo amore scoperto a scuola. Nel 1954, a soli 29 anni, aveva portato in scena per la prima volta Mark Twain Tonight, il monologo in cui Holbrook stesso interpretava lo scrittore. L'opera non soltanto gli era valsa un Tony Award, il premio Oscar del teatro, ma aveva riscosso così tanto successo presso le platee statunitensi da essere ospitata anche in TV, solo un paio d'anni dopo, all'Ed Sullivan Show.