Un gruppo di hacker minaccia di diffondere online Eyes in Trees, film con Anthony Hopkins

Il produttore del film Eyes in the Trees, film con star l'attore Anthony Hopkins, ha svelato di essere al centro di una richiesta di riscatto.

Un gruppo di hacker si è impossessato del materiale girato sul set di Eyes in the Trees, film con star Anthony Hopkins, chiedendo un "riscatto" per evitare che i video vengano condivisi online.

Il produttore Daemon Hillin ha svelato quanto sta accadendo, ribadendo che non ha alcuna intenzione di pagare i criminali.

I messaggi dei criminali

Hillin ha spiegato a Deadline di aver ricevuto delle e-mail davvero disturbanti e dettagliate da un indirizzo Korean Zombie. Nelle missive si spiega che sono stati hackerati 18 minuti del film, in particolare tutte le scene interpretate da Anthony Hopkins girate a Los Angeles.

Nelle e-mail sono stati allegati gli screenshot del materiale tratto dal film Eyes in the Trees, ispirato al romanzo di H.G. Wells L'isola del Dottor Moreau, oltre a una lista di tutti gli investitori e produttori.

Hopkins in un recente film

La sceneggiatura del progetto è firmata da B. Harrison Smith e Mike Manning e gli hacker hanno chiesto un "riscatto" di oltre 200.000 dollari in criptovaluta, minacciando di distribuire online tutti i contenuti ottenuti illegalmente.

Hillin non ha alcuna intenzione di pagare e ha spiegato di aver contattato l'FBI e la polizia di Santa Monica, oltre a dei politici locali, ribadendo: "Realizzeremo il film a prescindere da tutto. Non ci fermeranno. E siamo resilienti. Non è la prima volta che mi hanno ricattato, e probabilmente non sarà l'ultima. Quindi stiamo andando avanti. La cosa più importante era chiamare i miei finanziatori per far sapere cosa sta accadendo. E con il loro sostegno stiamo realizzando questo film. Sono fortunato che queste persone credano in noi, credano in me, e credano nel progetto".

Anthony Hopkins, non solo Hannibal: le sue migliori interpretazioni

I primi dettagli del progetto

Hillin ha aggiunto che il film sarà diverso da quanto proposto nelle scene con Hopkins, ribadendo: "Hanno preso del materiale non montato per provare a rovinarci. La magia del film è che le persone artistiche che ci lavorano lo realizzeranno. Non penso che la diffusione del materiale farà perdere valore al film".

Al centro della trama ci saranno due filmmaker e la loro troupe che intraprendono un viaggio, ritrovandosi a lottare per la loro sopravvivenza e quella dell'intera razza umana. Molte scene saranno girate in Thailandia e Hopkins ha il ruolo di un esperto in genetica che è stato isolato dopo che il governo ha smesso di finanziare le sue ricerche.