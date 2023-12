Gwyneth Paltrow svela perché non ha ancora visto Avengers: Endgame: 'Non ricordo i personaggi'

Gwyneth Paltrow, durante il Red Sea Film Festival, ha parlato di Avengers: Endgame, spiegando perché non ha ancora visto il progetto della Marvel.

L'attrice ha inoltre risposto alle domande relative alla sua carriera e alla possibilità di tornare a recitare.

La spiegazione di Gwyneth

Avengers: Endgame è il film più recente in cui ha recitato Gwyneth Paltrow che, tuttavia, non ha mai visto l'avventura della Marvel.

L'attrice ha spiegato: "Onestamente ho smesso di guardarli a un certo punto. Non ho mai visto Endgame. Non riesco a ricordarmi chi è cosa. Ma, probabilmente, dovrei farlo a un certo punto".

I migliori film di Gwyneth Paltrow

Un approccio diverso al MCU

Terrence Howard con Gwyneth Paltrow in una sequenza di Iron Man

Il premio Oscar ha ricordato come è stata convinta a far parte del cast di Iron Man: "Il primo film che abbiamo realizzato era davvero diverso dagli altri perché lo studio non pensava avrebbe avuto un grande successo. Hanno ingaggiato Jon Favreau come regista, e lui era grandioso. E hanno assunto Robert Downey Jr, che all'epoca non prendeva nessuno. La sua carriera era in un momento piuttosto negativo".

La situazione aveva portato a ottenere molta libertà sul set: "Abbiamo improvvisato quasi ogni scena di quel film. Scrivevano delle sequenze la mattina nella roulette di Jon. Era come girare un film indipendente. Poi il lungometraggio ha avuto un enorme successo e non li abbiamo più girati in quel modo".

Il futuro della star

Gwyneth, parlando del suo futuro, non ha quindi escluso totalmente un possibile ritorno nel mondo del cinema: "Mai dire mai. Sono realmente felice e impegnata in quello che sto facendo. Ma se uno dei miei migliori amici venisse da me e mi chiedesse il favore di realizzare un film... Forse considerei la possibilità".