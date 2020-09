Gwyneth Paltrow nuda su Instagram: la foto di compleanno è mozzafiato

Gwyneth Paltrow si spoglia completamente nuda per la foto condivisa su Instagram che celebra il suo compleanno - l'attrice ha appena compiuto 48 anni - e con la quale ha ringraziato tutti per gli auguri, un vero e proprio regalo ai fan che al momento in cui scriviamo ha ricevuto più di 800mila like.

"Oggi indosso null'altro che il mio birthday suit" - scrive Gwyneth nel post che accompagna la foto, in cui appare come mamma l'ha fatta, in piedi, sotto le fronde di un albero, accarezzata dalla luce morbida che filtra tra i rami. "Grazie mille a tutti per gli auguri di compleanno e grazie al nuovo, sorprendente burro per il corpo di Goop! per lasciarmi credere che posso ancora spogliarmi"

Tra i tantissimi commenti ricevuti dalla foto di Gwyneth Paltrow, spiccano quelle di tante star, tra cui Charlize Theron - "WOW, ragazza - buon compleanno" - poi quelli di Josh Gad, Olivia Wilde, Paris Hilton, Demi Moore, Vanessa Hudgens, Naomi Campbell. "Che bellissima ragazza" - ha scritto la star di Friends Courteney Cox - "Sei un'ispirazione, su tanti livelli. Buon compleanno!"

Tra i tanti commenti con le spunte blu, spicca però quello della figlia di Gwyneth, Apple, che ha 16 anni ed è nata dal matrimonio dell'attrice con Chris Martin. Il commento della ragazza è giocosamente imbarazzato: "MAMMA." e Gwyneth replica con delle emoji sorridenti. Poco dopo Apple ha scritto un altro commento sotto la foto e ha ammesso che mamma "spacca".

Qualche ora prima di postare la foto del suo nudo di compleanno, Gwyneth Paltrow aveva detto scherzando, che il posto ideale nel quale indossare il suo celebrato (e splendido) birthday suit era accanto a suo marito Brad Falchuk. Lo stesso Falchuk ha fatto gli auguri a Gwyneth postando una sua foto sul suo profilo Instagram, una foto più castigata e "casalinga", rispetto a quella scelta dalla moglie per i festeggiamenti social: "Questa ragazzaccia compie 48 anni, oggi" - scrive Falchuk - "Riesce a fare la pizza dagli avanzi, non è mai in ritardo per l'ora del cocktail, riesce ad essere sempre bellissima e a farlo sembrare una cosa facile e non perde mai l'opportunità di mettere uno stronzo al suo posto. Riesce a far sentire gli amici come se fossero in famiglia, e a far sentire i parenti come se fossero amici. Credetemi, è la migliore. Buon compleanno, bellezza. Ti amo. P.S. Se volete fare un regalo a Gwyneth, per favore andate a VOTARE e portate i vostri amici a votare. Lei adora quando votate!"