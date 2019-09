Gwyneth Paltrow non ricorda di aver recitato in Spider-Man: la reazione di Tom Holland

Tom Holland ha commentato le amnesie di Gwyneth Paltrow, che non ricorda di aver recitato in Spider-Man: Homecoming

Gwyneth Paltrow non ricordava di aver recitato in Spider-Man: Homecoming e a questa sua dichiarazione ha fatto seguito la reazione di Peter Parker in persona, Tom Holland.

Gwyneth Paltrow ha suscitato ilarità apparendo in un episodio di The Chef Show con Jon Favreau, suo collega nel Marvel Cinematic Universe. Entrambi sono apparsi in Iron Man e in Spider-Man: Homecoming ma quando Favreau ha ricordato questo dettaglio, Gwyneth Paltrow è apparsa ignara dell'accaduto.

A sottolineare questo bizzarro particolare è stato anche Tom Holland, in un'intervista con GQ:"So sempre in che film sono. Voglio dire, potresti essere sul set e potresti non sapere su che pianeta ti trovi o con chi stai combattendo o chi è il supereroe alla tua sinistra. Ma la cosa bella per me è che alla fine sono cresciuto da grande fan di questi film. Avere la possibilità di lavorare su di loro ma anche di non conoscere la storia, posso godermi il film proprio come un fan".

Jon Favreau ha dimostrato solidarietà nei confronti della collega Gwyneth Paltrow :"Lei non si sofferma sulle performance del passato. Si presenta alla première, si presenta sul set. Non le piace soffermarsi sul girato o vedere le cose. Alcuni attori, come me, amano guardare lo schermo ma lei si fida moltissimo del regista. Fa il lavoro, vede il film alla première e poi passa ad altre cose".

Non è la prima volta che si parla delle "amnesie" dell'interprete di Pepper Potts. Lo scorso luglio Gwyneth Paltrow non riconobbe Sebastian Stan, suo collega nel Marvel Cinematic Universe, sempre nel corso di The Chef Show.