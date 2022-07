Gwyneth Paltrow sul matrimonio di Ben Affleck e Jennifer Lopez: "Sono felice per loro"

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati a Las Vegas con una cerimonia a tema Elvis il 19 luglio: i fan dei Bennifer si sono detti entusiasti della notizia e anche la famosa ex fidanzata di Affleck, Gwyneth Paltrow, ha deciso di aprirsi a proposito del matrimonio del regista di Argo con JLo.

La coppia era fidanzata solo da aprile, ma a quanto pare volevano diventare marito e moglie il prima possibile. In termini di sequenza temporale, Ben e Gwyn sono stati insieme prima ancora della sua relazione con la Lopez: i due, infatti, si sono frequentati dal 1997 al 2000 dopo essersi incontrati sul set di Shakespeare in Love, il dramma romantico che è valso a Gwyneth il suo primo e unico Oscar.

Ben ha quindi iniziato a frequentare Jennifer e poco dopo è arrivato il primo fidanzamento che alla fine è andato in pezzi. I due sono finalmente riusciti a sposarsi, a distanza di quasi 20 anni, e la fondatrice di Goop ha reagito al matrimonio scrivendo nelle sue storie di Instagram: "Lo adoro, è così romantico. Sono felice per loro."

Gwyneth Paltrow ha recentemente affermato di essersi felicemente ritirata dal mondo dello spettacolo al fine di potersi concentrare sul suo marchio di benessere. Per quanto riguarda l'altra ex dell'ex attore di Batman, la sua ex moglie Jennifer Garner, l'attrice è stata avvistata in giro con i figli di JLo poche settimane prima delle nozze.