Gwyneth Paltrow e Kate Hudson e i baci dati sul set: "Matthew McConaughey aveva muco sul viso"

Kate Hudson e Gwyneth Paltrow hanno raccontato quali sono stati i peggiori ed i migliori baci dati sul set. L'attrice candidata all'Oscar per Quasi Famosi ha addirittura raccontato di quando Matthew McConaughey aveva "muco su tutto il viso" durante le riprese di Tutti pazzi per l'oro.

Intervenute nelle scorse ore nel podcast Goop di Gwyneth Paltrow, l'attrice di Shakespeare in Love e Kate Hudson si sono confrontate riguardo alcuni baci dati sul set durante le loro rispettive carriere.

Matthew McConaughey e Kate Hudson in una sequenza dell'avventuroso Tutti pazzi per l'oro

"Chi è stato il miglior baciatore sullo schermo?" ha chiesto Gwyneth ad Hudson. "Sai, mi sento come se non avessi avuto proprio i migliori baciatori", ha ammesso l'attrice di Alex & Emma. "Mi sento come se avessi potuto averne di migliori". Hudson ha quindi spiegato che molte delle scene di baci con il co-protagonista Matthew McConaughey si sono svolte in circostanze poco desiderabili, facendo sì che il bacio stesso non risultasse così eccezionale. Ricordiamo che i due attori hanno condiviso il set nei film Tutti pazzi per l'oro e Come farsi lasciare in 10 giorni. "Il fatto è che ogni volta che ho baciato McConaughey è come se stesse succedendo qualcosa, magari il moccio o il vento... come quando ci stavamo baciando alla fine di Tutti pazzi per l'oro, eravamo nell'oceano, la scena dell'incidente aereo", ha detto Hudson ridendo "E lui aveva muco su tutta la faccia!".

A quel punto Gwyneth Paltrow ha chiesto alla collega se quando baciava McConaughey si sentiva come se stesse baciando un fratello. L'attrice ha risposto che "A volte può essere come un fratellino, ma no...". "Come con Robert, quando l'ho baciato ed ho pensato 'Mi stai prendendo in giro'", ha detto Paltrow, che ha recitato con Robert Downey Jr. nei film di Iron Man e Avengers. "Questo per me è stato letteralmente come baciare mio fratello".

Billy Crudup nel film Quasi famosi

Alla fine, però, Kate Hudson è riuscita ad individuare un attore con cui si è scambiata un bacio soddisfacente sul set. "Sai chi era un bravo baciatore, ma non l'hai visto, perché poi la scena non è stata inserita nel film? Billy Crudup. Lui era un bravo baciatore" ha quindi ammesso Hudson che ha recitato con Crudup nel film Quasi famosi che l'ha portata anche ad essere candidata all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Il podcast si chiude, poi, con Gwyneth Paltrow che chiede ad Hudson: "C'è una persona famosa con cui hai avuto qualcosa di cui il mondo non sa nulla?". A quel punto l'attrice ha risposto: "Oh sì. Non lo hanno fatto tutti? Se hanno detto di no, stanno mentendo. Andiamo... è incredibile quante cose si riescano a nascondere" ha quindi dichiarato Hudson, senza fare alcun nome riguardo i suoi flirt misteriosi.