Gwyneth Paltrow e quell'abito osé al Met Gala: "Bisogna tirare fuori le armi"

In un nuovo video di Vogue, Gwyneth Paltrow ha parlato di alcuni dei suoi vestiti più iconici, indossati nel corso dei decenni, menzionando anche l'abito osé di Prada che ha sfoggiato al Met Gala del 2012 e che, a quanto pare, non era affatto un vestito.

Gwyneth Paltrow al MET Gala 2012

"Immagino di dover ammettere che quella era solo la parte di sopra, diciamo che era la maglia: c'era anche una grande gonna in dotazione", ha spiegato la Paltrow. "Ma... non me la sono mai messa. L'ho visto la prima volta e ho pensato: 'Wow! Ma è fantastico, adoro questo vestito!'"

Lo stilista della star ha tentato di convincerla ad indossare il vestito intero, senza eliminare i pantaloni dal look, ma Gwyneth non voleva saperne: "Sai, bisogna tirare fuori le armi. Quindi ho deciso di indossare solo la maglia e non me ne pento affatto in tutta sincerità."

La 48enne fondatrice di Goop e star dello schermo ha anche parlato dell'abito bianco stringato che ha indossato per la premiere di Country Strong nel 2010. "Questo non credo che lo indosserei di nuovo. Penso che i miei figli sarebbero molto imbarazzati se me ne andassi in giro con mezzo culo di fuori, non credo che me lo lascerebbero indossare." Ha concluso Gwyneth Paltrow.