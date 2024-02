Gwen Stefani critica una sua vecchia canzone:'Mi fa venire voglia di vomitare'

La popstar ha svelato di non sopportare alcuni suoi brani di qualche anno fa, uno in particolare.

Ci sono attori che si vergognano di alcuni film che hanno girato nel corso delle loro carriere e ci sono cantanti come Gwen Stefani che mal sopportano canzoni cantate proprio da loro. L'interprete di Don't Speak ha rivelato di non riuscire ad ascoltare diverse sue vecchie canzoni perché alcune le riportano alla mente dei momenti complicati.

Cannes 2011: Gwen Stefani (in abito Stella McCartney) accanto a Gavin Rossdale sul red carpet

"Non posso ascoltare molte delle mie canzoni perché mi parlano così chiaramente. Ci sono rimpianti, errori che ho commesso. E la maggior parte delle canzoni riguardano questo" ha spiegato Stefani al podcast Audacy Check-in.

Il brano incriminato

In particolare, un brano cantato in passato da Gwen Stefani oggi le risulta indigeribile:"Se canto Ex-Girlfriend, anche solo a dirlo, quasi mi viene voglia di vomitare" ha spiegato, sottolineando come il pezzo sia così carico emotivamente per lei.

"Solo sapere esattamente dov'ero in quel momento per scrivere quella canzone e quello che so adesso? È come 'Oh mio Dio. Ti riporta esattamente lì'". Ex-Girlfriend è un brano di Gwen Stefani del 2000 composto con la sua ex band No Doubt, che si riferiva al suo compagno dell'epoca, Gavin Rossdale. La coppia in seguito si sposò ed ebbe tre figli prima di divorziare nel 2016. Nel 2021, Stefani si è sposata con il cantante country Blake Shelton dopo sei anni di relazione.

Al cinema Gwen Stefani ha recitato in Zoolander di Ben Stiller e in The Aviator di Martin Scorsese, nel ruolo della star del cinema anni '30 Jean Harlow. In tv ha partecipato a serie come Dawson's Creek e Gossip Girl.