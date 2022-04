Angelina Jolie: Gwen Stefani parla del ruolo che perse a favore dell’attrice

Gwen Stefani, durante l'episodio di giovedì del The Ellen DeGeneres Show, ha ricordato di aver perso un ruolo in favore di Angelina Jolie, dopo aver partecipato ad un'audizione per la parte di Jane Smith al fine di recitare al fianco di Brad Pitt in Mr. & Signor Smith.

"Angelina mi ha battuta", ha scherzato la Stefani, che nel corso della sua carriera ha vinto ben tre Grammy Awards. Il pubblico in sala è letteralmente rimasto senza fiato e, sebbene Gwen abbia deciso di non rivelare alcun dettaglio sull'audizione, ha aggiunto: "Sarebbe stato tutto molto diverso se fosse andata in un altro modo".

Già nel 2008 la star aveva raccontato: "Alla fine, la scelta era tra me e Angelina Jolie e ho pensato: 'Fantastico, ho una possibilità". Nel 2016, invece, durante un'intervista con Howard Stern, la cantante aveva menzionato di nuovo il ruolo andato alla Jolie, sottolineando come all'epoca avesse voluto veramente entrare a far parte del cinema anche se "la musica è sempre stata più importante per me".

Gwen Stefani ha concluso la sua recente intervista con Ellen DeGeneres parlando del suo matrimonio con Blake Shelton: "Mi sento molto fortunata, lui è il mio migliore amico, ci divertiamo così tanto. Stiamo piantando narcisi, tulipani. Abbiamo fatto i bulbi, ora stiamo preparando i semi di fiori selvatici. Lui è a casa per capire come preparare la terra e scavare un pozzo. Penso a tutti i diversi semi che sono stati piantati nella mia vita, semi di fede, semi di idee selvagge che avevo e che si sono effettivamente avverate, e persino il seme di innamorarsi di Blake. È pazzesco perché ora tornerò lì e pianterò così tanti fiori che sbocceranno".