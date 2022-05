Guy Pearce protagonista di The Convert, film diretto da Lee Tamahori

Guy Pearce sarà il protagonista dell'epico film action The Convert che verrà diretto da Lee Tamahori, già dietro la macchina da presa di Die Another Day.

Il progetto verrà presentato ai potenziali finanziatori al Mercato di Cannes, e sarà prodotto da Mister Smith Entertainment.

Guy Pearce avrà la parte di Thomas Munro, un predicatore laico che arriva in una colonia britannica in Nuova Zelanda nel 1830. Il protagonista di The Convert ha un passato violente e presto mette in dubbio e alla prova la propria fede, mentre si ritrova coinvolto in una guerra tra le tribù Maori.

Lee Tamahori ha dichiarato: "Da 20 anni io e Guy Pearce parliamo di lavorare insieme. Guy è un attore brillante e averlo a bordo mi permetterà di dormire tranquillo la notte, perché so che interpreterà il personaggio di Munro in modi che non posso prevedere e porterà in vita The Convert, il film in costume drammatico sui primi contatti tra europei e popolazioni maori".

La sceneggiatura è stata scritta dal regista in collaborazione con Shane Danielsen, da una storia di Michael Bennet.

Nel team dei produttori ci sono anche Robin Scholes e l'attore e produttore Te Kohe Tuhaka, Andrew Mason e Troy Lum.